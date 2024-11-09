Естественно, что на таком ужине мы не хотим выглядеть некультурным хамом. Основной код правильного поведения в ресторане высокой кухни на свидании передает 24 Канал со ссылкой на Chowhound.
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Что можно и нужно делать во время ужина в изысканном ресторане
- Положите салфетку на колени, как только вы сели. Заметная разница между изысканным рестораном и обычным – салфетки. Вместо диспенсера с одноразовыми или бумажными, в изысканном ресторане вы получите большую салфетку из накрахмаленной ткани, часто сложенную в форме веера, цветка или в другой. Это лишь одно из многих визуальных напоминаний о дополнительной заботе и внимании, которые вы почувствуете в этом заведении. Традиции диктуют, что салфетки следует класть на колени, как только вы сели за стол, и оставлять там до завершения трапезы. А после нее аккуратно положить слева от тарелки. Если вам нужно выйти из-за стола во время ужина, положите салфетку на стул – это даст знать официанту и другим посетителям, что вы вернетесь.
- Подавайте стулья другим, а особенно – вашей паре. Рестораны высокой кухни часто являются местом, где можно испытать передовые кулинарные технологии и экспериментальные стили приготовления блюд, но когда речь о поведении, то здесь действуют старомодные правила. Например, старая традиция подставлять стулья женщинам или пожилым людям. Это просто об уважении и внимании к другим, жесты благородства, которые продолжают ценить. Так же не ставить локти на стол – это практика, которая отражает самодисциплину и создает опрятное обеденное пространство. Эти традиции живучи, потому что способствуют формированию изысканного и вежливого пространства.
- Подождите, пока официант завершит обслуживание, прежде чем есть. В изысканных ресторанах повара и официанты делают все возможное, чтобы вы с половинкой получили свои блюда одновременно. Но у официанта только 2 руки. Поэтому вы должны проявить вежливость, подождав, пока вы и ваша пара получите свою еду. Но здесь есть золотое правило, позволяющее делать исключение: если блюдо горячее, вы можете есть его без ожидания.
Какое поведение в ресторане высокой кухни на свидании этикет определяет как правильное? / Фото freepik
- Проводите платежные взаимодействия незаметно. Хотя рестораны высокой кухни остаются бастионами старомодных манер, они все же адаптировались к меняющимся социальным ожиданиям. Например, ожидания, что только мужчины могут оплачивать счета, давно уже не соответствует современным ценностям равенства и инклюзивности. А технологические инновации, такие как онлайн-бронирование и мобильные платежные приложения, уже глубоко повлияли на опыт посещения ресторанов и – добавили новые проблемы с этикетом. Сейчас этикет просит незаметно обращаться с транзакциями, чтобы сохранить атмосферу ресторана.
- Следите за подсказками вашей пары во время заказа. В конце концов, изысканная еда – это спектакль, фактически вы платите за впечатление. Это декор, атмосфера, обслуживание, а также сама еда – это то, что делает изысканные обеды особенными и незабываемыми. А если вы ужинаете на романтическом свидании, изысканная еда – это командная деятельность: оба за столом должны помогать обеспечить друг другу комфортные и приятные впечатления. Это означает, что вы должны помнить об ожиданиях вашей пары. Правильный способ – спрашивать или реагировать на подсказки.
- Фотографируйте еду быстро и незаметно. Когда нам попадается исключительное блюдо, нам хочется выхватить телефон и сделать несколько снимков, чтобы увековечить момент и поделиться им с друзьями. В семейном ресторане владельцы почти наверняка приветствуют публичность, но негласные правила в изысканном ресторане просят о другом. Приемлемы несколько быстрых и незаметных фотографий, но – никаких десятиминутных фотосессий.
- Используйте посуду правильно. Да, понимаем, новичков в изысканной кухне может пугать сложность сервировки стола. Вы можете увидеть там несколько бокалов, ножей, вилки и ложки разных форм и размеров. Какой из приборов вы должны использовать и когда? К счастью, есть простой принцип, который позволяет не углубляться в детали: всегда начинайте с крайних приборов и продвигайтесь к каждому блюду. Это значит, что первые вилка и нож, которые вы возьмете, будут самыми дальними от вашей тарелки. А если вы вдруг наткнулись на особо запутанный набор приборов и бокалов – посмотрите на то, что делает человек напротив вас, и повторяйте. Также запомните, что ваша тарелка с хлебом – слева от тарелки с основным блюдом, а вода – за ней и справа.