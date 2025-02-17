Это может убить вашу сексуальную жизнь: вот 4 фразы, которые никогда не следует говорить в спальне
Калифорнийская инфлюенсерка в остроумном видео в тиктоке раскрыла несколько вещей, которые вы никогда не должны говорить своей паре в спальне. Просто они гарантированно испортят момент.
Жасмин Парниани выпустила этот клип, и он набрал уже более 1,6 миллиона просмотров. 24 Канал благодаря New York Post рассказывает эту историю.
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Словесные выключатели страсти, которые никогда не должны звучать в постели
Париани объяснила, что своим видео она реагирует на досадную, на ее дымку, тенденцию в сети, когда женщины озвучивают какие-то фразы в постели, которые должны поощрить мужчину к сексу. Жасмин решила сделать сатирическую интерпретацию – с антивозбуждающими фразами.
- "Почему ты так тяжело дышишь?"
- "Ты почти закончил?"
- "Такое количество пота – это нормально? Ты говорил с врачом?"
- "Это твой первый раз?"
Женщина сатирически переосмыслила тренд на фразы, которые можно или нельзя говорить в постели: смотрите видео sirdoglord
Пародия довела зрителей до истерики, другие остряки в комментариях даже добавляли свои варианты:
- "Мы можем сделать перерыв, если хочешь".
- "А другим это нравилось?"
- "И это все?"
- "Ты всегда делаешь такое лицо?"
Кстати, недавно в тиктоке вынырнуло забавное, но познавательное видео – эксперт по сексу поговорила о сперме в космосе с астрофизиком. И вот что из этого вышло.