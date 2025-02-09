Секс-эксперт Эсме Луиза Джеймс в тиктоке "поговорила о сперме" в космосе с астрофизиком Мэтью Эгню. Вместе они выпустили клип о космических путешественниках и эякуляции, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Смотрите также Почему пожарным нельзя носить бороду, но усы – без проблем: мифы и факты

Вот что происходит, когда астронавты эякулируют в космосе: эксперты в тиктоке объяснили физику

Интерес к космическому сексу обострился в последние месяцы благодаря двум астронавтам Международной космической станции (МКС) – Сунити "Суни" Уильямс и Барри "Бутчу" Уилмору. Дело в том, что из-за технических неполадок в июне 2024 года они застряли в космосе на неопределенный срок. И люди в социальных сетях вскоре начали предполагать, что астронавты буквально не могли не прибегнуть к интимному поведению, чтобы скоротать время.

Что же, Этический кодекс Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства не содержит прямого упоминания о сексе или мастурбации в открытом космосе. С точки зрения физики межзвездный половой акт также не является невозможным, хотя насладиться им будет сложно из-за нестабильности космоса.

Другое дело, если мужчина найдет немного времени для самоудовлетворения. Джеймс и Эгню утверждают, что результаты космического оргазма будут фантастическими. Но в своем клипе они подняли другой вопрос – более приземленный: когда мужчина эякулирует в вакууме космоса, с какой скоростью он движется назад?

Что будет, если мужчина эякулирует в космосе: смотрите видео dr.esme.louise

Согласно NASA, здесь работает фундаментальная концепция физики. Речь идет о том, что суммарный импульс двух или более тел в системе будет оставаться неизменным. То есть масса, умноженная на скорость эякулята, будет равна массе, умноженной на скорость мужчины. Агню и Джеймс провели все необходимые математические расчеты.

Они вычислили средний объем "космической спермы", примерно 1 чайную ложку, а также ее плотность, 1 грамм, и среднюю скорость эякуляции, которая, как они обнаружили, составляет 45 километров в час. Умножив плотность на объем, чтобы найти массу, Агню и Джеймс умножили массу на скорость, и так получили "импульс эякулята".

Если взять, что среднестатистический мужчина весит 70 килограммов, то его скорость должна была бы равняться 0,000562 метра в секунду. Нагляднее говоря, астронавт в вакууме космоса после эякуляции движется назад со скоростью 2 метра в час. Это примерно скорость садовой улитки.