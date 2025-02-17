Це може вбити ваше сексуальне життя: ось 4 фрази, які ніколи не слід говорити у спальні

Каліфорнійська інфлюенсерка у дотепному відео в тіктоці розкрила кілька речей, які ви ніколи не повинні говорити своїй парі у спальні. Просто вони гарантовано зіпсують момент.

Жасмін Парніані випустила цей кліп, і він набрав вже понад 1,6 мільйона переглядів. 24 Канал завдяки New York Post розповідає цю історію.

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Словесні вимикачі пристрасті, які ніколи не мають звучати в ліжку

Паріані пояснила, що своїм відео вона реагує на прикру, на її димку, тенденцію у мережі, коли жінки озвучують якісь фрази у ліжку, які мають заохотити чоловіка до сексу. Жасмін вирішила зробити сатиричну інтерпретацію – з антизбудливими фразами.

"Чому ти так важко дихаєш?"

"Ти майже закінчив?"

"Така кількість поту – це нормально? Ти говорив із лікарем?"

"Це твій перший раз?"

Жінка сатирично переосмислила тренд на фрази, які можна чи не можна казати у ліжку: дивіться відео sirdoglord

Пародія довела глядачів до істерики, інші дотепники у коментарях навіть додавали свої варіанти:

"Ми можемо зробити перерву, якщо хочеш".

"А іншим це подобалося?”

"І це все?"

"Ти завжди робиш таке обличчя?"

До речі, нещодавно у тіктоці виринуло кумедне, але пізнавальне відео – експертка з сексу поговорила про сперму у космосі з астрофізиком. І ось що з цього вийшло.