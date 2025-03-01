Этот парфюм носит Брэд Питт – и это легендарный аромат, изменивший игру

Если бы вам предложили отгадать, какими духами пользуются мировые знаменитости, удалось бы вам? А именно такую игру устроил один из пользователей тиктока.

Это pshyk_rozpyv, и он попытался запутать эксперта, что должна была определить, какие ароматы выбирают звезды, в частности, скажем, Лео Ди Каприо – и Брэд Питт. О последнем и поговорим – 24 Канал расскажет, что в итоге выяснилось.

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Брэд Питт и его любимый аромат

Зрители стали свидетелями определенной интриги, ведь угадать духи звезд – действительно не легкая задача. И хотя некоторые ответы эксперта были неточными, одна из разгадок поразила всех: Брэд Питт пользуется легендарным Fahrenheit от Dior.

Этот аромат – культовый для тех, кто любит мужество в парфюмерии. Fahrenheit Dior – это сочетание теплого, пряного и древесного звучания, которое придает образу мужчины харизму и элегантность.

Брэд Питт избрал этот культовый аромат, который знает весь мир: смотрите видео pshyk_rozpyv

В его композиции ярко раскрываются цитрусовые ноты мандарина в сочетании с лавандой и мускатным орехом, создавая контраст между свежестью и глубиной.

Сердце аромата наполнено фиалкой, что встречается с кожей и древесиной и усилена бурбонской ванилью.

А база парфюма взрывается кожаными, древесными и амбровыми нотами, дающими длительную стойкость.

Итак, что мы имеем в итоге? Интересный эксперимент в тиктоке еще раз доказал, что выбор духов – это больше, чем просто запах, это о стиле и характере. Аромат Fahrenheit от Dior олицетворяет именно это – мужество, силу и уверенность. Вот почему он идеально подходит такому статусному мужчине, как Брэд Питт.