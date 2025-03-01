Цей парфум носить Бред Пітт – і це легендарний аромат, що змінив гру
- Бред Пітт користується легендарними парфумами від Dior, які відомі своїм мужнім ароматом.
- Цей аромат містить поєднання цитрусових нот, лаванди, мускатного горіха, фіалки, шкіри, деревини та амбри.
Якби вам запропонували відгадати, якими парфумами користуються світові знаменитості, чи вдалося б вам? А саме таку гру влаштував один із користувачів тіктока.
Це pshyk_rozpyv, і він спробував заплутати експертку, що мала визначити, які аромати обирають зірки, зокрема, скажімо, Лео Ді Капріо – і Бред Пітт. Про останнього й поговоримо – 24 Канал розповість, що у підсумку з'ясувалося.
Дивіться також 10 найбільш продаваних чоловічих парфумів у світі: деякі позиції вас здивують
Бред Пітт та його улюблений аромат
Глядачі стали свідками певної інтриги, адже вгадати парфуми зірок – справді не легке завдання. Та хоча деякі відповіді експертки були неточними, одна з розгадок вразила всіх: Бред Пітт користується легендарним Fahrenheit від Dior.
Цей аромат – культовий для тих, хто любить мужність у парфумерії. Fahrenheit Dior – це поєднання теплого, пряного та деревного звучання, яке надає образу чоловіка харизми та елегантності.
Бред Пітт обрав цей культовий аромат, який знає весь світ: дивіться відео pshyk_rozpyv
- У його композиції яскраво розкриваються цитрусові ноти мандарина в поєднанні з лавандою та мускатним горіхом, створюючи контраст між свіжістю та глибиною.
- Серце аромату наповнене фіалкою, що зустрічається зі шкірою та деревиною й підсилена бурбонською ваніллю.
- А база парфуму вибухає шкіряними, деревними та амбровими нотами, що дарують тривалу стійкість.
Тож що ми маємо у підсумку? Цікавий експеримент у тіктоці ще раз довів, що вибір парфуму – це більше, ніж просто запах, це про стиль та характер. Аромат Fahrenheit від Dior уособлює саме це – мужність, силу та впевненість. Ось чому він ідеально пасує такому статусному чоловіку, як Бред Пітт.