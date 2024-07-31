20-летний мэр села придумал гениальный план увеличения населения

В небольшом селе в Испании на менее чем сотню жителей мэром работает 20-летний парень. И вот он говорит, что имеет гениальный план увеличения населения, которое пока что неуклонно уменьшается.

На самом деле быть мэром в Испании – это важная работа, хоть она и недостаточно признана. Многие испанские мэры даже не получают зарплату от государства – 40% из 6900 должностных лиц. Мэрство рассматривают скорее как услугу для села, которое любишь.

Смотрите также Мужчина прилетел в Кению к онлайн-любовнице, которой отправил 85 000 фунтов, но ее нигде не было

20-летний глава села в Испании хочет увеличить его население

Может показаться, что такая работа больше подходит для пожилых людей, особенно учитывая средний возраст маленьких городков в сельской Испании. Но Энрике Коллада, мэр села в Гвадалахаре, полностью опровергает это мнение, ведь ему всего 20.

Этот молодой парень имеет большую цель – увеличить население своего села. По состоянию на 2023 год в Эль-Рекуенко в провинции Гвадалахара проживал только 71 житель. Население села уменьшается с 1930 года, когда там были почти 750 человек.

Энрике Коллада имеет план, и в этом плане – много вечеринок / Коллаж 24 Канала фото Alba Vigaray и Kike Collada

Энрике парень креативен, поэтому придумал гениальный план – он пытается наладить теплые отношения с жителями города, устраивая вечеринки.

Что я делаю как 20-летний мэр Эль-Рекуенко, села, в котором на данный момент проживает менее 100 жителей? Я устраиваю вечеринки. Много вечеринок,

– говорит Энрике.

Парень выслушивает и помогает соседям, приглашает политиков, чтобы поговорить с ними о проблемах и чтобы познакомить их с селом. Или просто раздает шоколад в стаканчиках жителям. И, конечно, показывает все это в социальных сетях.

20-летний мэр Энрике рассказал о своем гениальном плане: смотрите видео из его тиктока

Многие люди были заинтригованы работой Энрике и расспрашивают о ней. Мэр отвечает, что все делает "из любви к людям". И люди таки впечатлены страстью юноши.