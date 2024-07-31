Насправді бути мером в Іспанії – це важлива робота, хоч вона й недостатньо визнана. Багато іспанських мерів навіть не отримують зарплату від держави – 40% з 6900 посадовців. Мерство розглядають радше як послугу для села, яке любиш.

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20-річний глава села в Іспанії хоче збільшити його населення

Може здатися, що така робота більше підходить для людей похилого віку, особливо враховуючи середній вік маленьких містечок у сільській Іспанії. Але Енріке Коллада, мер села у Гвадалахарі, цілком спростовує цю думку, адже йому лише 20.

Цей молодий хлопець має велику мету – збільшити населення свого села. Станом на 2023 рік в Ель-Рекуенко в провінції Гвадалахара проживав лише 71 житель. Населення села зменшується з 1930 року, коли там були майже 750 осіб.

Енріке Коллада має план, і в цьому плані – багато вечірок / Колаж 24 Каналу фото Alba Vigaray і Kike Collada

Енріке чоловік креативний, тож вигадав геніальний план – він намагається налагодити теплі стосунки з мешканцями міста, влаштовуючи вечірки.

Що я роблю як 20-річний мер Ель-Рекуенко, села, в якому на цей момент проживає менш як 100 мешканців? Я влаштовую вечірки. Багато вечірок,

– каже Енріке.

Хлопець вислуховує і допомагає сусідам, запрошує політиків, щоб поговорити з ними про проблеми та щоб познайомити їх із селом. Або просто роздає шоколад у стаканчиках мешканцям. І, звісно, показує все це у соціальних мережах.

20-річний мер Енріке розповів про свій геніальний план: дивіться відео з його тіктока

Багато людей були заінтриговані роботою Енріке та розпитують про неї. Мер відповідає, що все робить "з любові до людей". І люди таки вражені пристрастю юнака.