"Гомон detailing": на автохимчистке перепели тот самый хит, от которого безумствуют украинцы

Вот уже несколько дней в сети говорят лишь о хоре "Гомон". И пока одни пользователи делятся видео с их выступления, другие пробуют откусить кусочек славы.

К примеру, ребята из автохимчистки из Луцка, о которых рассказывает 24 Канал. Они выложили на своем тиктоке видео, на котором мы можем услышать "Цей сон" в их исполнении.

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"Цей сон" прозвучал на автохимчистке

На забавном ролике можно увидеть "солиста", который пытается воспроизвести манеру исполнения Вадимом Яценко песни "Цей сон". Ему аккомпанируют еще трое мужчин, которые параллельно занимаются доведением автомобиля до блеска. Исполнитель на видео настолько харизматичный, что просто невозможно устоять, чтобы не начать подпевать вместе с ним.

Хоть немного получилось у нас, как у того хора?

– спросили ребята в подписи к видео.

Обратим внимание, что за более чем сутки ролик посмотрели более 273 тысяч раз. Также пользователи сети оставили более 800 комментариев. В некоторых из них даже сравнивали исполнение с хором "Гомон". Более того, некоторые писали, где можно приобрести билет на выступление.

Сами же ребята также обозначили Львовский органный зал. Возможно, когда-то мы увидим неожиданную коллаборацию. Но она явно будет после того, как "Гомон" откатает свой тур по Украине. Тур, который стал возможным после того, как ролик с исполнением песни "Цей сон" безумно завирусився в сети.

На автохимчистке исполнили песню "Цей сон": смотрите видео

Надеемся, вам не нужно объяснять, о каком то хоре "Гомон" мы рассказываем. Если же надо, то говорится о коллективе, основанный еще в 80-х годах прошлого века. С 2023 года "Гомон" стал частью Львовского органного зала. И с августа того же года Вадим Яценко стал его главным дирижером и художественным руководителем. Собственно, ролик с его исполнением песни "Цей сон" завирусился и за более недели его посмотрели 7,7 миллиона раз.

В августе "Гомон" отправляется в тур по Украине. Но билеты на их выступления разбирают, как горячие пирожки. Поэтому стоит поспешить, если в вашем городе еще осталась возможность послушать программу "Цей хор, цей хор".