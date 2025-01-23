Как меняется наша дружба, пока мы взрослеем, и почему приоритеты надо ставить уже сейчас

Дружба – среди того, что мы ценим больше всего или по крайней мере должны были бы. На протяжении всей нашей жизни есть люди, с которыми мы имеем более или менее близкие дружеские отношения.

С кем-то это продлится всю жизнь, а другие пройдут мимо – хотя и они дают нам что-то в определенный момент. Как бы там ни было, дружба не монотонна, а эволюционирует, причем по-разному. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Возможно, вам придется изменить подход к управлению дружбой

Заметим, что иметь и поддерживать дружбу – это одна из основ счастья. Но обычно у нас складывается впечатление, что где-то после 25 лет наши дружеские отношения уже не меняются. На самом деле большинство основных изменений в нашей жизни происходят именно после этого возраста, и именно тогда некоторые наши отношения укрепятся, а другие – распадутся.

Так как меняется дружба, когда мы уже не юные? Где-то с 35 лет у всех нас обычно появляется больше обязанностей, и мы должны беспокоиться, как сочетать работу, семью и социальные аспекты. Многие люди делают ошибку, отодвигая дружбу на второй план. Это разрушает старые связи, а новые в этом возрасте часто сложнее устанавливать.

Однако не надо бояться новых социальных кругов. Новая работа, клубы любителей домашних животных, посещение детей или крестников, поиск людей с похожими интересами – все это должно быть. И на этом этапе мы, скорее всего, встретим людей, которые действительно имеют такой же ритм жизни и такую же философию, как и мы.

Позже, когда нам уже за 50, перед нами встают большие вызовы, но также и возникают возможности. Это время, когда, если у нас были дети, они, вероятно, уезжают, и мы теперь имеем больше времени, чтобы расставить приоритеты для себя. Поэтому, возможно, мы можем попробовать познакомиться и с новыми людьми.

Дружба не монотонная, а эволюционирует, причем по-разному / Фото freepik

Это время, когда дружба приобретает более глубокое значение, потому что мы не хотим иметь связей, которые не приносят нам пользы. Это время, когда мы должны развивать свою адаптивность, уметь налаживать отношения и находить новые связи, которые помогут нам развиваться, даже когда мы стареем.

С выходом на пенсию меняется динамика жизни и семейных отношений, и вместе с друзьями мы можем научиться лучше справляться с трудностями и принять новые привычки. Когда мы заходим за 75, очень важно, чтобы мы позаботились о нашей дружбе, потому что это возраст, когда чувство одиночества достигает пика, и мы нуждаемся в большей поддержке и чем-то, что мотивирует нас продолжать идти вперед. Важно, чтобы мы оставались активными, а если мы делаем это с другом, нам будет легче.

Мы также должны помнить, что это будет время, когда мы начнем терять больше людей вокруг нас, поэтому мы не должны забывать наслаждаться каждым днем с ними. Если не можем сделать это лично, достаточно телефонного звонка.

В конце концов, всегда речь идет об осознании того, что мы никогда не хотим быть одинокими. А потому, независимо от возраста и уровня стрессовости нашей жизни, мы должны находить место для дружбы. И научиться ее лелеять, приспосабливаясь к разным этапам жизни и поддерживая друг друга в хорошие и плохие времена.