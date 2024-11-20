Нажмите эту кнопку, чтобы нагреть автомобиль за считанные минуты

На улице холодно, и когда вы садитесь в машину, вам хочется как можно быстрее согреться. Но как это сделать?

Ночью в некоторых регионах уже бушует минусовая температура. А это значит, что утром водителей может ожидать несколько неприятное – собачий холод в салоне транспортного средства. 24 Канал, ссылаясь на Express, делится хитростью, которая позволит быстро нагреть ваше авто.

Стоит внимания 30-секундная хитрость поможет водителям избавиться от самой распространенной проблемы зимой

Как нагреть автомобиль за считанные минуты

Эксперты, которые ведут тикток-аккаунт @capturing_cars, спросили людей, "правильно ли они обогревают свой автомобиль" – и если нет, то хотели бы поделиться своими знаниями, чтобы вам больше не пришлось страдать в машине, которая замерзла.

Сначала эксперт констатировал очевидное, сказав: "Конечно, первое, что вы захотите сделать, это повысить температуру. Какой бы тип кондиционера у вас не был, включите его на полную мощность и немного прикрутите вентиляторы".

Далее нужно нажать на одну кнопку. Она расположена посередине приборной панели, а изображенный на ней автомобиль со стрелкой.

Она перекрывает вентиляционные отверстия наружу автомобиля и рециркулирует воздух, содержащийся в салоне,

– отметил эксперт.

Но что это на самом деле означает? Он рассказал, что с каждой циркуляцией воздуха, который содержится в машине, она становится теплее, нагреваясь быстрее.

Нажмите эту кнопку, чтобы быстрее прогреть авто: смотрите видео

Если же она выключена, вы впускаете холодный воздух извне и пытаетесь сделать его теплым, что является невыполнимой задачей.

По его словам, распространенным заблуждением является то, что "кондиционер нужен только для жаркой погоды", но это не так, и он "буквально делает то, что написано на упаковке".

Кондиционер "кондиционирует воздух, независимо от того, какой может быть температура", – объяснил он.

"Итак, включите кондиционер, нажмите эту кнопку, поднимите температуру и отрегулируйте вентиляторы соответственно, и это лучший способ обогреть машину этой зимой", – предлагает.

В комментариях кто-то написал: "Я понятия не имел, что кондиционер работает еще и на обогрев!"

Другой уточнил: "Это не так. Он забирает тепло из салона и отправляет его наружу. Используйте его только зимой, если у вас есть влажность или накопление влаги".

Еще один автолюбитель отметил: "Кроме того, если опустить козырьки, лобовое стекло разморозится быстрее, воздух не будет дуть прямо в заднюю часть салона, а будет задерживаться (несколько) спереди".

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Попробуйте и вы в следующий раз воспользоваться советом эксперта. Он поможет ускорить процесс нагрева салона вашего автомобиля.