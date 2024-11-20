Натисніть цю кнопку, щоб нагріти автомобіль за лічені хвилини

На вулиці холодно, і коли ви сідаєте в машину, вам хочеться якнайшвидше зігрітися. Але як це зробити?

Уночі у деяких регіонах уже вирує мінусова температура. А це означає, що зранку на водіїв може очікувати дещо неприємне – собачий холод у салоні транспортного засобу. 24 Канал, посилаючись на Express, ділиться хитрістю, яка дозволить швидко нагріти ваше авто.

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Як нагріти автомобіль за лічені хвилини

Експерти, які ведуть тікток-акаунт @capturing_cars, запитали людей, "чи правильно вони обігрівають свій автомобіль" – і якщо ні, то хотіли б поділитися своїми знаннями, щоб вам більше не довелося страждати в машині, яка замерзла.

Спочатку експерт констатував очевидне, сказавши: "Звичайно, перше, що ви захочете зробити, це підвищити температуру. Який би тип кондиціонера у вас не був, увімкніть його на повну потужність і трохи прикрутіть вентилятори".

Далі потрібно натиснути на одну кнопку. Вона розташована посередині приладової панелі, а зображений на ній автомобіль зі стрілкою.

Вона перекриває вентиляційні отвори назовні автомобіля і рециркулює повітря, що міститься в салоні,

– зазначив експерт.

Але що це насправді означає? Він розповів, що з кожною циркуляцією повітря, яке міститься в машині, вона стає теплішою, нагріваючись швидше.

Натисніть цю кнопку, щоб швидше прогріти авто: дивіться відео

Якщо ж вона вимкнена, ви впускаєте холодне повітря ззовні і намагаєтесь зробити його теплим, що є нездійсненним завданням.

За його словами, поширеною помилкою є те, що "кондиціонер потрібен лише для спекотної погоди", але це не так, і він "буквально робить те, що написано на упаковці".

Кондиціонер "кондиціонує повітря, незалежно від того, якою може бути температура", – пояснив він.

"Отже, увімкніть кондиціонер, натисніть цю кнопку, підніміть температуру і відрегулюйте вентилятори відповідно, і це найкращий спосіб обігріти машину цієї зими", – пропонує.

У коментарях хтось написав: "Я й гадки не мав, що кондиціонер працює ще й на обігрів!"

Інший уточнив: "Це не так. Він забирає тепло з салону і відправляє його назовні. Використовуйте його тільки взимку, якщо у вас є вологість або накопичення вологи".

Ще один автолюбитель зазначив: "Крім того, якщо опустити козирки, лобове скло розморозиться швидше, повітря не буде дути прямо в задню частину салону, а буде затримуватися (дещо) спереду".

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Спробуйте і ви наступного разу скористатись порадою експерта. Вона допоможе пришвидшити процес нагрівання салону вашого автомобіля.