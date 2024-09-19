Когда ваше пространство загромождено, это мешает сосредоточиться и делать свои дела. А еще беспорядок в доме может привести к излишнему стрессу, особенно перед запланированным там свиданием, пишет Art of Manliness.
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Но есть проблема: уборка жилья – довольно скучное дело. И может показаться, что она требует слишком много времени.
Конечно, бывают случаи, когда нам хочется посвятить большую часть дня уборке каждого уголка, тщательной сортировке мусора и тому подобному. Но все же – чистоты и порядка можно достичь за удивительно короткий срок.
Уборка часто отнимает много времени, потому что люди не составляют план действий. Они блуждают из комнаты в комнату, убирая немного где-то здесь, немного вон там. Вместе с этим теряют концентрацию, забывают инструменты, возвращаются – то есть попросту теряют время.
Немного организовавшись, вы можете убрать свой дом гораздо быстрее. Конечно, если у вас огромный дом, это займет немного больше времени, но для среднего дома или квартиры базовая уборка занимает 30 минут.
Убираем квартиру за полчаса, вот инструкция / Иллюстрация Art of Manliness
Как убрать квартиру за 30 минут:
- Соберите средства: для мытья стекол, для мытья посуды и унитаза, пылесос, бумажные полотенца, тряпки, корзину для белья, мешок для мусора. Соберите мусор и белье, переходя из комнаты в комнату.
- Сосредоточьтесь на том, чтобы быстро убрать или упорядочить хаос в каждой комнате, которую вы посещаете.
- В ванной комнате почистите зеркала. Распылите универсальный очиститель на тумбочки и средство для чистки унитаза – на унитаз. Оставьте до полного впитывания.
- Точечно вымойте пол и столешницы на кухне, быстро протрите приборы, а грязную посуду положите в посудомоечную машину (хотя бы в мойку).
- Почистите ковровые покрытия пылесосом. Не беспокойтесь о передвижении мебели или идеальной чистоте, здесь достаточно усилий на 75%.
- Застелите кровать и уберите незакрепленные вещи в шкаф, чтобы быстро навести порядок в спальне.
- Вернитесь в ванную, чтобы вытереть твердые поверхности и почистить унитаз.
- Выбросьте мусор и положите белье в соответствующие места, и вытрите пыль за оставшееся время.