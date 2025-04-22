Поэтому сколько раз в неделю нужно мыть голову мужчинам? 24 Канал благодаря GQ получил ответ на этот вопрос.

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Сколько раз в неделю мыть голову было бы идеально

Но этот ответ зависит от многих факторов. Мы должны учесть тип волос и образ жизни.

Если вы много потеете или ежедневно используете средства для укладки, придется мыть голову чаще. Но в идеале ежедневно это делать не стоит, и мытье каждые 2 – 3 дня будет хорошим компромиссом.

или ежедневно используете средства для укладки, придется мыть голову чаще. Но в идеале ежедневно это делать не стоит, и мытье каждые 2 – 3 дня будет хорошим компромиссом. В то же время для более сухих или вьющихся волос вполне может быть достаточно мыть голову даже раз в 10 дней.

Подводный камень в том, что мытье головы одновременно и устраняет кожное сало, и подталкивает кожу головы к выработке большего количества этого самого сала. Это замкнутый круг, где чем чаще вы моете, тем быстрее ваши волосы регрессируют.

Соответственно, кожа головы адаптируется и лучше регулирует выработку кожного сала, если вы будете регулировать периодичность мытья аккуратнее.

Как лучше мыть голову мужчинам, ежедневно или с другой периодичностью? / Фото freepik

Если вы категорически хотите мыть голову ежедневно, хотя бы выбирайте ультрамягкие шампуни, которые не содержат агрессивных сульфатов, и увлажняйте волосы после каждого мытья.

Хорошей альтернативой также может быть ополаскивание волос теплой водой вместо ежедневного использования шампуня. Собственно, мыть голову ежедневно без шампуня – это вообще замечательная практика. Она помогает устранить загрязнение и избыток кожного сала, не повреждая кожу головы.

Обратите внимание, если вы заметили, что ваши волосы ненормально быстро восстанавливаются, у вас есть зуд, чувствительность кожи головы, сухость и ломкость кончиков – вы моете волосы слишком часто. Тогда попробуйте развести во времени использование шампуней и перейдите на альтернативные средства.

Итак, мыть голову ежедневно не обязательно, и даже может быть контрпродуктивно. Но если вы чувствуете такую потребность, используйте более мягкие методы, как ополаскивание. И прислушайтесь к своей коже головы – она сама подскажет, что для нее лучше всего.