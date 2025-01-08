Женщина поделилась вирусным видео в тиктоке. Она клянется, что знает, как чувствовать себя в халате идеально комфортно, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Как надо правильно завязывать халат

Можно с уверенностью сказать, что погода у сейчас достаточно прохладная. То есть идея закутаться в халат или одеяло будет точно привлекательной. Это может быть идеальным способом создать себе уют, когда падает снег.

Но думали ли вы когда-то, что носите халат неправильно? Одна женщина, известная как Эллисон Вир, произвела настоящий фурор в тиктоке, когда показала, как завязывает свой халат.

Мне было за 40, когда я узнала, как надо завязывать халат,

– сказала она.

И вот где недостаток: часто люди продевают шнурок халата через петли, а потом завязывают спереди. Да, это неправильно.

Думали ли вы когда-нибудь, что существует лучший способ завязывать халат: смотрите видео theallisonveer

Элисон говорит, что нужно протягивать шнурок спереди халата, а не сзади. Держите пояс перед собой, оберните халат вокруг себя, а затем пропустите шнурок через петли спереди, прежде чем завязать его в тугой бант, что зафиксирует переднюю часть халата.

Люди были ошеломлены откровением, что отразилось и в комментариях.