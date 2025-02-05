Максимум результата в одном упражнении: как идеально выполнять отжимания
Это упражнение прорабатывает несколько мышц за одно движение: грудь, плечи, трицепсы и пресс. А еще отжимания не требуют специального оборудования и их можно выполнять где угодно и когда угодно.
Но делаете ли вы отжимания правильно? 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness поможет разобраться.
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Идеальное отжимание – вот оно какое
Мы понимаем, как трудно победить привычку к олдскульному выполнению этого упражнения, ведь большинство людей отжимаются с первого своего урока физкультуры в жизни. Но чтобы получить максимальную отдачу, следует овладеть определенными тонкостями правильной техники.
В этом иллюстрированном пособии вы увидите эти тонкости от начала до конца. Так что присмотритесь, обращайте внимание на детали и прокладывайте свой путь к более сильной верхней части тела.
Вот на что указывают авторы иллюстрации на картинке 1:
- Выровняйте ноги, позвоночник и шею.
- Сожмите ягодицы.
- Держите ноги вместе.
- Расположите руки прямо под плечами.
Главные акценты с картинки 2:
- Держите прямую линию вдоль ног, позвоночника и шеи.
- Вдыхайте, когда опускаетесь на землю.
- Держите бицепсы близко к телу.
Важное о картинке 3:
- Держите пресс задействованным, когда начинаете отталкиваться вверх.
- Опускайтесь, пока грудь не коснется пола.
И 4 картинка, чтобы финализировать результат:
- Выдохните, когда отталкиваетесь назад.
- Не смыкайте локти вверху, сохраняйте некоторое мышечное напряжение.