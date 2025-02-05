Максимум результату в одній вправі: як ідеально виконувати відтискання
- Посібник від The Art of Manliness пропонує ілюстрації для вдосконалення техніки відтискань.
- За допомогою порад із посібника ви можете навчитися здобувати максимальну віддачу від вправи.
Ця вправа опрацьовує кілька м'язів за один рух: груди, плечі, трицепси та прес. А ще відтискання не потребують спеціального обладнання і їх можна виконувати будь-де і будь-коли.
Але чи робите ви відтискання правильно? 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness допоможе розібратися.
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Ідеальне відтискання – ось воно яке
Ми розуміємо, як важко перемогти звичку до олдскульного виконання цієї вправи, адже більшість людей відтискаються з першого свого уроку фізкультури у житті. Але щоб здобути максимальну віддачу, слід оволодіти певними тонкощами правильної техніки.
У цьому ілюстрованому посібнику ви побачите ці тонкощі від початку до кінця. Тож приглядайтеся, звертайте увагу на деталі та прокладайте свій шлях до сильнішої верхньої частини тіла.
Ось на що вказують автори ілюстрації на картинці 1:
- Вирівняйте ноги, хребет і шию.
- Стисніть сідниці.
- Тримайте ноги разом.
- Розташуйте руки прямо під плечима.
Головні акценти з картинки 2:
- Тримайте пряму лінію вздовж ніг, хребта та шиї.
- Вдихайте, коли опускаєтесь на землю.
- Тримайте біцепси близько до тіла.
Важливе про картинку 3:
- Тримайте прес задіяним, коли починаєте відштовхуватися вгору.
- Опускайтеся, поки груди не торкнуться підлоги.
І 4 картинка, щоб фіналізувати результат:
- Видихніть, коли відштовхуєтесь назад.
- Не змикайте лікті вгорі, зберігайте деяку м'язову напругу.