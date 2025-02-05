УКР РУС
5 лютого 2025, 06:15
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Максимум результату в одній вправі: як ідеально виконувати відтискання

Едуард Хомченко
Основні тези
  • Посібник від The Art of Manliness пропонує ілюстрації для вдосконалення техніки відтискань.
  • За допомогою порад із посібника ви можете навчитися здобувати максимальну віддачу від вправи.

Ця вправа опрацьовує кілька м'язів за один рух: груди, плечі, трицепси та прес. А ще відтискання не потребують спеціального обладнання і їх можна виконувати будь-де і будь-коли.

Але чи робите ви відтискання правильно? 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness допоможе розібратися.

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Ідеальне відтискання – ось воно яке

Ми розуміємо, як важко перемогти звичку до олдскульного виконання цієї вправи, адже більшість людей відтискаються з першого свого уроку фізкультури у житті. Але щоб здобути максимальну віддачу, слід оволодіти певними тонкощами правильної техніки.

У цьому ілюстрованому посібнику ви побачите ці тонкощі від початку до кінця. Тож приглядайтеся, звертайте увагу на деталі та прокладайте свій шлях до сильнішої верхньої частини тіла.

Як зробити ідеальне віджимання / Ілюстрація The Art of Manliness

Ось на що вказують автори ілюстрації на картинці 1:

  • Вирівняйте ноги, хребет і шию.
  • Стисніть сідниці.
  • Тримайте ноги разом.
  • Розташуйте руки прямо під плечима.

Головні акценти з картинки 2:

  • Тримайте пряму лінію вздовж ніг, хребта та шиї.
  • Вдихайте, коли опускаєтесь на землю.
  • Тримайте біцепси близько до тіла.

Важливе про картинку 3:

  • Тримайте прес задіяним, коли починаєте відштовхуватися вгору.
  • Опускайтеся, поки груди не торкнуться підлоги.

І 4 картинка, щоб фіналізувати результат:

  • Видихніть, коли відштовхуєтесь назад.
  • Не змикайте лікті вгорі, зберігайте деяку м'язову напругу.