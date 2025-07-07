Исследование показало убийцу интимной близости: вы тратите на него 2 суток в месяц

Всё чаще мы читаем новости о том, что на отсутствие интимной близости в паре влияет целый ряд факторов. Об одном из них мы расскажем, чтобы вы раз и навсегда пересмотрели своё отношение к нему.

Среди 2000 взрослых провели опрос и обнаружили последствия постоянного потребления негативных новостей в сети. Согласно его результатам, британцы проводят аж 67,4 миллиона часов в день, просматривая такого рода контент, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star. Это около 96 минут в день или же двое полных суток за целый месяц.

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Залипание в телефоне против секса

Исследование продемонстрировало нам негативное влияние проведения времени онлайн на производительность, а также креативность. Каждый десятый респондент признался, что привычки в сети заставили ему отказаться от сексуальной активности. Причины? Ощущение истощения, тревоги, а также перегрузки.

Обратим внимание! Исследование провели по заказу OnePlus. Его цель – пролить свет на проблему чрезмерного потребления контента пользователями гаджетов.

Легко впасть в бездумное листание ленты – дома, на работе, и даже в кругу близких. Мы призываем людей вернуть контроль над своим экранным временем и использовать свои телефоны с большей целью,

– отметила представитель OnePlus Селина Ши.

Думскроллинг лишает нас ощущения времени

Кроме того, почти половина респондентов заявили, что у них часто исчезает ощущение времени во время думскроллинга (бездумного листания ленты). Более того, 22% опрошенных не осознают масштабов своих привычек зависания в сети.



Иногда мы можем даже не осознавать, что залипаем в сети / Фото freepik

В то же время для 52% тех, кто стремился иметь больше часов в сутках, уменьшение прокрутки могло бы помочь найти время для вещей, которые считаются ими важными. В частности, речь идет о посещении родных, наслаждение природой, творчество или изучение новых для себя языков.

Это интересно! 4 из 10 респондентов признали, что листают ленту в туалете. Половина делает это в компании друзей и родных.

Некоторых ловили на думскроллинге во время важных событий. Например, на свадьбе или даже похоронах.

Селина добавила: "Зачем тратить часы на скроллинг, когда вместо этого можно создавать что-то, вдохновляющее?".

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А действительно, это время можно и нужно провести с пользой. Например, за прочтением книг. Лучше попробуйте перед сном взять в руки книгу вместо смартфона. Это позволит как минимум прокачать свой словарный запас.