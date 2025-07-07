Исследование показало убийцу интимной близости: вы тратите на него 2 суток в месяц
- Опрос среди 2000 взрослых выявил, что британцы тратят 67,4 миллиона часов в день на просмотр негативных новостей в интернете, что влияет на интимную близость в парах.
- Исследование, проведенное по заказу OnePlus, показало, что думскроллинг снижает производительность, креативность и может приводить к отказу от сексуальной активности из-за истощения и тревоги.
Всё чаще мы читаем новости о том, что на отсутствие интимной близости в паре влияет целый ряд факторов. Об одном из них мы расскажем, чтобы вы раз и навсегда пересмотрели своё отношение к нему.
Среди 2000 взрослых провели опрос и обнаружили последствия постоянного потребления негативных новостей в сети. Согласно его результатам, британцы проводят аж 67,4 миллиона часов в день, просматривая такого рода контент, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star. Это около 96 минут в день или же двое полных суток за целый месяц.
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Залипание в телефоне против секса
Исследование продемонстрировало нам негативное влияние проведения времени онлайн на производительность, а также креативность. Каждый десятый респондент признался, что привычки в сети заставили ему отказаться от сексуальной активности. Причины? Ощущение истощения, тревоги, а также перегрузки.
Обратим внимание! Исследование провели по заказу OnePlus. Его цель – пролить свет на проблему чрезмерного потребления контента пользователями гаджетов.
Легко впасть в бездумное листание ленты – дома, на работе, и даже в кругу близких. Мы призываем людей вернуть контроль над своим экранным временем и использовать свои телефоны с большей целью,
– отметила представитель OnePlus Селина Ши.
Думскроллинг лишает нас ощущения времени
Кроме того, почти половина респондентов заявили, что у них часто исчезает ощущение времени во время думскроллинга (бездумного листания ленты). Более того, 22% опрошенных не осознают масштабов своих привычек зависания в сети.
Иногда мы можем даже не осознавать, что залипаем в сети / Фото freepik
В то же время для 52% тех, кто стремился иметь больше часов в сутках, уменьшение прокрутки могло бы помочь найти время для вещей, которые считаются ими важными. В частности, речь идет о посещении родных, наслаждение природой, творчество или изучение новых для себя языков.
Это интересно! 4 из 10 респондентов признали, что листают ленту в туалете. Половина делает это в компании друзей и родных.
Некоторых ловили на думскроллинге во время важных событий. Например, на свадьбе или даже похоронах.
Селина добавила: "Зачем тратить часы на скроллинг, когда вместо этого можно создавать что-то, вдохновляющее?".
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А действительно, это время можно и нужно провести с пользой. Например, за прочтением книг. Лучше попробуйте перед сном взять в руки книгу вместо смартфона. Это позволит как минимум прокачать свой словарный запас.