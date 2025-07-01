При этом самолет себе спокойно летит на автопилоте. 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет об этом подробнее.

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Как экипаж самолета развлекается во время полета: бортпроводница высказала горячие подробности

Они делают "это" на высоте 10 километров, пока пассажиры наслаждаются полетом. Да, опытная бортпроводница Сьерра Мистт утверждает, что члены экипажа тайком занимаются сексом в небе. Женщина рассказала об этом в своем видео в тиктоке.

Вот как это происходит. В самолете есть не менее 2 пилотов, по правилам также в кабине обязательно должны находиться не менее 2 человек. Итак, когда кто-то из пилотов хочет есть или в туалет, он выходит из кабины, тогда туда должна зайти стюардесса.

Вот так активируются планы инициации Mile High Club,

– говорит Мистт.

Это некий "клуб" для гедонистов, которые ищут приключений, а особенно – интимных отношений в самолете. Даже несмотря на то, что секс там официально не является незаконным, члены "клуба" считают его особенно возбуждающим.

Экипаж делает "это" на высоте 10 километров, пока самолет на автопилоте: смотрите видео cierra_mistt

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Сьерра призналась, что она и сама наслаждалась сексом в облаках во время нескольких смен. При этом она подчеркивает, что для этого процесса придуманы строгие правила.

Первое – вы должны быть уверены, что работаете с экипажем, которому полностью доверяете , и который знает о ваших намерениях относительно секса.

, и который знает о ваших намерениях относительно секса. Второе – вам следует выбрать рейс, маршрут которого обычно проходит без помех.

которого обычно проходит без помех. И третье – один пилот должен выйти из кабины по договорённости, чтобы стюардесса зашла.

Пассажиры совершенно не представляют, что происходит в кабине пилотов, а самолет летит на автопилоте,

– говорит в видео Мистт.

Примечательно, что ее горячее откровение не удивило людей, о чем свидетельствуют комментарии. Там разве что немного расспрашивали, как бы "это" могли сделать пассажиры.