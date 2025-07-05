Его провел сервис доставки лекарств ZipHealth, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post. И его результаты демонстрируют, что на отсутствие секса могут влиять также финансовые вопросы.

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Как проблемы с деньгами влияют на секс

Итак, результаты исследования свидетельствуют о том, что 26% американцев – каждый четвертый – заявляет, что слишком озабочен финансовыми проблемами, поэтому откладывает занятия сексом. К сожалению, мысли о деньгах становятся безжалостным убийцей на моменте прелюдии.

Поэтому, если раньше люди волновались из-за того, будут ли достаточно хорошими в постели, то теперь у них несколько прагматичные проблемы. Они переживают из-за финансового давления, которое буквально не дает им покоя.

Если обратить внимание на данные Hud Housing Network, то 73% арендаторов несут финансовую нагрузку. Кроме того, почти половина тратит более половины своей прибыли именно на жилье. Поэтому, на ужин в ресторане и букет цветов остается не так уж и много свободных средств, если не забывать о других базовых потребностях.

Это еще не все. Более половины американцев – 53% – заявляют, что их сексуальной жизни вредит отсутствие доступных вечеров для свиданий.



Проблемы с финансами буквально лишают американцев секса / Фото Drobot Dean

Люди не расходятся, потому что не имеют на это денег

К сожалению, реальность – жестокая вещь. Оказывается, что каждый второй арендатор не может себе позволить завершить отношения. И причина здесь чрезвычайно проста – у них нет средств для того, чтобы разъехаться. Мы вошли в год, когда пары продолжают оставаться вместе, чтобы платить за жилье и подписки на стриминговые сервисы.

Это интересно! Люди с низким уровнем достатка таки реже занимаются сексом, и удовольствие от него получают меньше. Зато финансово обеспеченные вдвое чаще имеют хорошую сексуальную жизнь. Они в 2,6 раза чаще занимаются сексом и в 6 раз чаще чувствуют себя уверенными в отношениях.

К слову, свиданий из-за финансовой нестабильности полностью избегает почти четверть молодых взрослых. И здесь мы снова возвращаемся к опции с походом в ресторан и покупкой цветов или других мелких подарков.

Стоит обратить внимание Секрет крепкой любви: если этого не хватает в отношениях – готовьтесь к их краху

Как говорится, все в жизни имеет свою цену. Но мы вышли на тот уровень, когда люди даже не задумываются о построении отношений, потому что чувствуют, что финансово не могут себе их позволить. Ох уж эта жизнь.