Зачем эксперты рекомендуют водителям брать с собой кошачий наполнитель зимой
Зимой следует быть максимально осторожными за рулем. Особенно, когда дороги засыпает снегом или покрывает льдом.
Эксперт по автотранспорту Мария Маккарти дала полезный совет всем водителям. Она предложила зимой возить с собой кошачий наполнитель, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Стоит внимания Вы могли не подозревать, что переключали передачи неправильно: эксперт назвал "золотое правило"
Зачем возить кошачий наполнитель в авто
Рассыпать кошачий наполнитель вокруг колес – полезный хак для обеспечения сцепления с дорогой, или вы можете использовать коврики для ног или собрать немного веток или гравия,
– предлагает она.
Это особенно актуально, если "вы возвращаетесь к своему автомобилю после снегопада", когда вам может быть "труднее сдвинуться с места".
Еще одна тема среди советов экспертов – держать передачи на высокой скорости, чтобы сохранить контроль над автомобилем. Имон Терли, генеральный директор компании по прокату MPV, сказал: "Высокая передача, например, четвертая или пятая, – это то, что вам нужно на ровном участке дороги или на скользкой поверхности, поскольку она обеспечивает большую экономию топлива и меньшую нагрузку на двигатель вашего автомобиля. Однако, переключайтесь на низшую передачу, когда вам нужна большая мощность, например, при подъеме на холм или для быстрого ускорения".
Еще одна идея – выключить круиз-контроль. Когда вы включаете круиз-контроль, автомобиль может восстановить контроль над дроссельной заслонкой, когда система неправильно интерпретирует дорожные условия. Вы можете почувствовать внезапные всплески ускорения, когда едете по снегу или по гололеду. Шины могут потерять сцепление с дорогой, что приведет к буксованию или пробуксовке. Отключите круиз-контроль, чтобы получить полный ручной контроль над ускорением и избежать этих рисков.
Задняя загрузка автомобиля дополнительным весом также обезопасит вас, независимо от того, перевозите ли вы детей, мешки с песком или чемоданы.
Дополнительный вес, например, мешки с песком, улучшает сцепление задних колес с дорогой. Большинство автомобилей RWD имеют режим "снег" или "сцепление", который вы можете активировать для лучшего контроля. Песок также может пригодиться под колесами, если вы застрянете в снегу.
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И напоследок, будьте готовы к худшему. Держите сумку с одеялами, едой и жидкостью на случай, если все действительно пойдет наперекосяк. Чтобы не наедаться вволю, Мария рекомендует "выбрать что-то вроде энергетического батончика со вкусом, который вам не нравится".