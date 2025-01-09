Как отмечает "Твоя машина", такие ручки могут быть расположены как над дверью водителя, так и пассажиров. І 24 Канал, ссылаясь на статью издания, расскажет, для чего они на самом деле.

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Зачем нужны ручки над дверью

Как правило, мы беремся за эту ручку, когда водитель выполняет резкий маневр. Также можно увидеть, что к этой ручке мы тянемся летом, когда в салоне авто становится жарче. Но для чего эта ручка придумана?

Первоначально соответствующие ручки появились в салонах автомобилей, чтобы комфортным был процесс как посадки, так и высадки из транспортного средства. Таким образом и водитель, и пассажиры имели возможность схватиться за ручку, чтобы можно было с легкостью выбраться из салона. Особенно актуально это для беременных женщин и людей, у которых есть проблемы с мобильностью.

Интересно, что в некоторых автомобилях вы не увидите такую ручку у водительского сиденья. Здесь не нужно пугаться. Просто производитель считает, что для сопротивления вполне достаточно будет рулевой колонки.

Ручки расположены над дверью в салоне авто / Фото pvproduction

В то же время конструкторы заметили, что здесь ручка лишняя. Если держаться за нее во время ДТП, то боковые подушки безопасности могут повредить вашу руку, когда сработают.

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Напоследок заметим, что сейчас водители и пассажиры автомобилей частенько используют эти ручки не по назначению. К примеру, они могут вешать одежду, которую берут с собой. Также ручки могут стать элементом, на который крепится декор в салоне транспортного средства.