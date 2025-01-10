Навіщо експерти рекомендують водіям брати з собою котячий наповнювач взимку

Взимку слід бути максимально обережними за кермом. Особливо, коли дороги засипає снігом або вкриває льодом.

Експертка з автотранспорту Марія Маккарті дала корисну пораду усім водіям. Вона запропонувала взимку возити з собою котячий наповнювач, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Варте уваги Ви могли не підозрювати, що перемикали передачі неправильно: експерт назвав "золоте правило"

Навіщо возити котячий наповнювач в авто

Розсипати котячий наповнювач навколо коліс – корисний хак для забезпечення зчеплення з дорогою, або ви можете використовувати килимки для ніг чи зібрати трохи гілок або гравію,

– пропонує вона.

Це особливо актуально, якщо "ви повертаєтеся до свого автомобіля після снігопаду", коли вам може бути "важче зрушити з місця".

Наповнювач допоможе, якщо на дорозі надто слизько / Фото freepik

Ще одна тема серед порад експертів – тримати передачі на високій швидкості, щоб зберегти контроль над автомобілем. Імон Терлі, генеральний директор компанії з прокату MPV, сказав: "Висока передача, наприклад, четверта або п'ята, – це те, що вам потрібно на рівній ділянці дороги або на слизькій поверхні, оскільки вона забезпечує більшу економію пального та менше навантаження на двигун вашого автомобіля. Однак, перемикайтеся на нижчу передачу, коли вам потрібна більша потужність, наприклад, при підйомі на пагорб або для швидкого прискорення".

Ще одна ідея – вимкнути круїз-контроль. Коли ви вмикаєте круїз-контроль, автомобіль може відновити контроль над дросельною заслінкою, коли система неправильно інтерпретує дорожні умови. Ви можете відчути раптові сплески прискорення, коли їдете по снігу або по ожеледиці. Шини можуть втратити зчеплення з дорогою, що призведе до буксування або пробуксовування. Вимкніть круїз-контроль, щоб отримати повний ручний контроль над прискоренням і уникнути цих ризиків.

Заднє завантаження автомобіля додатковою вагою також убезпечить вас, незалежно від того, чи ви перевозите дітей, мішки з піском чи валізи.

Додаткова вага, наприклад, мішки з піском, покращує зчеплення задніх коліс з дорогою. Більшість автомобілів RWD мають режим "сніг" або "зчеплення", який ви можете активувати для кращого контролю. Пісок також може стати в пригоді під колесами, якщо ви застрягнете в снігу.

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І наостанок, будьте готові до найгіршого. Тримайте сумку з ковдрами, їжею та рідиною на випадок, якщо все дійсно піде шкереберть. Щоб не наїдатися досхочу, Марія рекомендує "вибрати щось на кшталт енергетичного батончика зі смаком, який вам не до вподоби".