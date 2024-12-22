Годится к любому празднику: зебра – эффективный трюк против похмелья

Чем ближе Рождество и Новый год, тем больше вас тошнит от мысли о похмелье, которое ждет вас утром? Возможно, зебра спасет вас – это новый термин для обозначения очень простого подхода к празднованиям и вечеринкам.

Речь идет о чередовании алкогольных и безалкогольных напитков. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

Смотрите также Британцы назвали 20 лучших средств против похмелья

Этот трюк стоит применить на вечеринках, чтобы избежать похмелья

Вот как зебра работает: если половина напитков, которые вы пьете в течение вечера, безалкогольные, вы вдвое уменьшаете потребление алкоголя. А, как многие из нас время от времени убеждаются на собственном опыте, значительное потребление алкоголя может привести к сильному обезвоживанию организма, а следовательно – похмелью.

Употребление воды во время вечеринки (а не после нее) очень помогает в этом плане, но безалкогольные напитки, такие как пиво, коктейли и так далее, также могут помочь. К счастью, в наши дни мы избалованы выбором безалкогольных заменителей.

Безалкогольные сорта пива теперь непременно стоят на полках баров. В популярной британской сети Three Sheets продают американо с чаем из вишневой коры в алкогольной и безалкогольной версиях. Имбирное пиво или лайм с газировкой – тоже неплохие варианты.

Зебра – это про чередование алкогольных и безалкогольных напитков на вечеринках / Фото master1305@freepik

Нейробиолог Дэвид Натт является соучредителем компании Sentia Spirits. Она использует гамма-аминомасляную кислоту, чтобы вызвать ощущение расслабления, подобное тому, которое возникает после первого глотка алкоголя. Но сколько бы вы не выпили Sentia, вы не опьянеете.

Но, конечно, зебра – это не решение всех проблем. Заметьте, что безалкогольное пиво все еще нагружено калориями и сахаром. Не будет эффекта и тогда, когда вы выпиваете такое же количество алкогольных напитков, как и обычно, просто с большим интервалом между ними.

Также довольно вредными являются резкие скачки в употреблении алкоголя. Поэтому нельзя использовать зебру как повод для того, чтобы выпивать виски в перерывах между безалкогольными коктейлями. В конце концов, если вы действительно заботитесь о себе, просто не употребляйте алкоголь в избытке.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях, но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.