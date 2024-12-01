В Великобритании провели исследование, чтобы выявить, какие антипохмельные средства люди считают самыми эффективными. 24 Канал со ссылкой на Daily Star приводит этот чудодейственный перечень.

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Чтобы уменьшить тошноту и головную боль: что лучше всего действует против похмелья

Сытный английский завтрак со всеми приправами официально признан самими британцами лучшим средством от похмелья. Почти 40% опрошенных взрослых выбрали тарелку с яйцами, беконом, колбасой, бобами, грибами, черным пудингом и тостами.

Крепкий черный кофе признан вторым лучшим средством, а почетное 3 место занял бутерброд с беконом и яйцом. К слову, в 1 и 3 пунктах яйца присутствуют недаром.

Диетолог Кэрри Рекстон отмечает, что яйца содержат большое количество необходимых питательных веществ в небольшой упаковке, среди которых и цистеин, что помогает от похмелья. Ведь он расщепляет ацетальдегид, один из худших побочных продуктов метаболизма алкоголя.

у мужчины похмельеВ Великобритании провели исследование, чтобы выявить лучшие антипохмельные средства / Фото freepik

20 лучших средств от похмелья по версии британцев:

  • Полноценный английский завтрак назвали 38% опрошенных.
  • Крепкий черный кофе – 34%.
  • Бутерброд с беконом и яйцом – 21%.
  • Банан – 21%.
  • Горячий тост на сливочном масле – 20%.
  • Бургер – 15%.
  • Кусок вчерашней пиццы – 15%.
  • Яичница (скрамбл) на тосте – 14%.
  • Бутерброд с жареными яйцами – 14%.
  • Тосты с сыром – 14%.
  • Чипсы с солью и уксусом – 12%.
  • BLT-сэндвич (бекон, салат, томат) – 9%.
  • Яичница (пашот) на тостах – 9%.
  • Кокосовая вода – 9%.
  • Фруктовый коктейль – 9%.
  • Куриный суп с лапшой – 9%.
  • Острое карри – 8%.
  • Кровавая Мэри – 7%.
  • Яичница с острым соусом – 7%.
  • Блины с кленовым сиропом – 6%.

И еще немного интересной статистики из исследования:

  • Миллионы британцев говорят, что похмелье у них длится не менее 8 часов.
  • Почти половина опрошенных заявили, что головная боль сейчас длится дольше, чем 5 лет назад.
  • 71% опрошенных говорят, что против похмелья перепробовали огромное количество "лекарств".
  • 30% признались, что ни одно не помогло. Но – некоторые из методов сработали!