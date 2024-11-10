Ржавчина больше не страшна: как ухаживать за авто осенью и зимой, чтобы не влететь на деньги

Зима, безусловно, может испытать ваши привычки в обслуживании автомобиля на прочность. Без надлежащей профилактики один снежный сезон может сократить срок службы вашего автомобиля и ухудшить его внешний вид.

В городах, где большинство дорог покрыты солью, одной из самых распространенных проблем для автомобилей зимой является появление ржавчины. Коррозия не только портит кузов вашего автомобиля, но и может повредить его внутренние компоненты, пишет 24 Канал со ссылкой на Minnetonka Collision.

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К счастью, предотвратить образование ржавчины можно на 100%. Чтобы помочь вам сохранить ваш автомобиль в идеальном состоянии этой зимой, эксперты делятся эффективными советами по предотвращению ржавчины ниже.

Запланируйте кузовной ремонт

Если на кузове вашего автомобиля есть незначительные царапины, вмятины или выбоины, эти повреждения могут способствовать развитию ржавчины, если вы не обратитесь за быстрым кузовным ремонтом. Поскольку незначительные повреждения кузова нарушают защитное покрытие лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, влага может легко попасть в поврежденный участок. А когда металл, влага и кислород соединяются вместе, они вступают в реакцию, образуя ржавчину.



Сделайте ремонт поврежденных деталей / Фото freepik

Регулярно мойте автомобиль

Поддержание чистоты снаружи – один из лучших способов предотвратить коррозию как кузова, так и ходовой части вашего автомобиля. Зимой соль, снег, лед, грязь и дорожный мусор могут быстро накапливаться на внешней стороне вашего автомобиля, когда вы ездите по городу. И когда эти вещества остаются на вашем автомобиле в течение длительного периода, они повышают риск возникновения коррозии.

Чтобы предотвратить развитие ржавчины, лучше всего мыть автомобиль каждые 10 – 14 дней в течение зимы. Для достижения наилучших результатов избегайте мытья в домашних условиях, поскольку низкие температуры препятствуют испарению воды. Отвезите автомобиль на профессиональную автомойку, которая имеет соответствующее сушильное оборудование, чтобы выполнить работу должным образом.



Мойте авто каждые 10 – 14 дней / Фото freepik

Нанесите слой воска

Нанесение воска на лакокрасочное покрытие – отличный способ предотвратить образование ржавчины на кузове вашего автомобиля. Поскольку воск не дает снегу и льду накапливаться на вашем автомобиле, он значительно уменьшает вероятность коррозии. Как часто следует наносить воск на автомобиль?

Большинство специалистов по кузовному ремонту рекомендуют наносить воск дважды в год – весной и осенью. Однако, если зимняя погода особенно неблагоприятная, а на дорогах много соли и грязи, подумайте о том, чтобы тщательно нанести воск на ваш автомобиль несколько раз в течение снежных месяцев.



Позаботьтесь о нанесении воска на кузов / Фото prostooleh

Нанесите ингибитор коррозии

Ходовая часть вашего автомобиля, более известная как ходовая часть, испытывает наибольшее влияние соли, грязи и влаги в течение зимы. А поскольку ходовая часть вашего автомобиля не имеет такого же защитного покрытия, как кузов, она более подвержена образованию ржавчины.

К счастью, на рынке есть несколько ингибиторов коррозии, предназначенных для защиты днища вашего автомобиля от ржавчины. Нанесение всего одного слоя антикоррозионной защиты может значительно уменьшить вероятность возникновения коррозии и продлить срок службы вашего автомобиля или грузовика.

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Прислушайтесь к этим советам, чтобы ржавчина не была для вас проблемой. Пусть ваше авто служит вам как можно дольше, а каждая поездка приносит только удовольствие.