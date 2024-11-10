Іржа більше не страшна: як доглядати за авто восени та взимку, щоб не влетіти на гроші

Зима, безумовно, може випробувати ваші звички в обслуговуванні автомобіля на міцність. Без належної профілактики один сніжний сезон може скоротити термін служби вашого автомобіля і погіршити його зовнішній вигляд.

У містах, де більшість доріг вкриті сіллю, однією з найпоширеніших проблем для автомобілів взимку є поява іржі. Корозія не лише псує кузов вашого автомобіля, але й може пошкодити його внутрішні компоненти, пише 24 Канал з посиланням на Minnetonka Collision.

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На щастя, запобігти утворенню іржі можна на 100%. Щоб допомогти вам зберегти ваш автомобіль в ідеальному стані цієї зими, експерти діляться ефективними порадами щодо запобігання іржі нижче.

Заплануйте кузовний ремонт

Якщо на кузові вашого автомобіля є незначні подряпини, вм'ятини або вибоїни, ці пошкодження можуть сприяти розвитку іржі, якщо ви не звернетеся за швидким кузовним ремонтом. Оскільки незначні пошкодження кузова порушують захисне покриття лакофарбового покриття вашого автомобіля, волога може легко потрапити в пошкоджену ділянку. А коли метал, волога та кисень з'єднуються разом, вони вступають у реакцію, утворюючи іржу.



Зробіть ремонт пошкоджених деталей / Фото freepik

Регулярно мийте автомобіль

Підтримання чистоти ззовні – один з найкращих способів запобігти корозії як кузова, так і ходової частини вашого автомобіля. Взимку сіль, сніг, лід, бруд і дорожнє сміття можуть швидко накопичуватися на зовнішній стороні вашого автомобіля, коли ви їздите містом. І коли ці речовини залишаються на вашому автомобілі протягом тривалого періоду, вони підвищують ризик виникнення корозії.

Щоб запобігти розвитку іржі, найкраще мити автомобіль кожні 10 – 14 днів упродовж зими. Для досягнення найкращих результатів уникайте миття в домашніх умовах, оскільки низькі температури перешкоджають випаровуванню води. Відвезіть автомобіль на професійну автомийку, яка має відповідне сушильне обладнання, щоб виконати роботу належним чином.



Мийте авто кожні 10 – 14 днів / Фото freepik

Нанесіть шар воску

Нанесення воску на лакофарбове покриття – чудовий спосіб запобігти утворенню іржі на кузові вашого автомобіля. Оскільки віск не дає снігу та льоду накопичуватися на вашому автомобілі, він значно зменшує ймовірність корозії. Як часто слід наносити віск на автомобіль?

Більшість спеціалістів з кузовного ремонту рекомендують наносити віск двічі на рік – навесні та восени. Однак, якщо зимова погода особливо несприятлива, а на дорогах багато солі та бруду, подумайте про те, щоб ретельно нанести віск на ваш автомобіль кілька разів протягом сніжних місяців.



Потурбуйтесь про нанесення воску на кузов / Фото prostooleh

Нанесіть інгібітор корозії

Ходова частина вашого автомобіля, більш відома як ходова частина, зазнає найбільшого впливу солі, бруду та вологи протягом зими. А оскільки ходова частина вашого автомобіля не має такого ж захисного покриття, як кузов, вона більш схильна до утворення іржі.

На щастя, на ринку є кілька інгібіторів корозії, призначених для захисту днища вашого автомобіля від іржі. Нанесення лише одного шару антикорозійного захисту може значно зменшити ймовірність виникнення корозії та продовжити термін служби вашого автомобіля або вантажівки.

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Прислухайтесь до цих порад, щоб іржа не була для вас проблемою. Нехай ваше авто служить вам якомога довше, а кожна поїздка приносить лише задоволення.