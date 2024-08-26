Медленные или быстрые повторы: что лучше, чтобы набрать мышечную массу

Если вы хотите набрать мышцы, лучше ли делать быстрые повторения или замедлять тренировки? Действительно, то, как вы тренируетесь, так же важно, как и то, сколько вы тренируетесь каждый день – это то, что определит результаты и сколько времени на них уйдет.

И речь не только об оборудовании или тип тренировок, которые вы выбираете, но и о скорости и даже комбинации, которые вы делаете. Вы найдете людей, которые предпочитают делать все быстро, но много и такой, что выбирают темп, который смахивает на замедленную съемку. Так чья же правда?

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Чтобы набрать мышцы: лучше делать быстрые или медленные повторы

Хорошая новость в том, что не существует единого правильного способа, разные методы могут быть эффективными для разных людей. Но есть то, что следует учитывать, чтобы принять лучшее решение для себя.

Преимущества медленных повторений следующие:

Они позволяют вам работать над своей формой и техникой, тратя время на то, чтобы убедиться, что каждый шаг движения выполняется правильно, и что вы действительно используете и задействуете мышцы, с которыми собирались работать. Это также предотвращает травмы и позволяет работать усерднее.

Но главное преимущество в том, что вы проводите больше времени в напряжении, что помогает держать мышцы активными дольше. И именно в тот момент, когда они действительно подвергаются испытанию – что помогает им развивать силу, выносливость и объем.

Но – выполняя упражнения медленнее, вы можете быстрее устать, а это значит, что вы не сможете поднимать тяжелые веса и делать столько подходов, сколько хотите.

То, как вы тренируетесь, так же важно, как и то, сколько вы тренируетесь – это определяет результаты / Фото gpointstudio@freepik

Преимущества быстрых повторений следующие:

Чего не стоит делать, так это пытаться "бежать" упражнениями. Важно поддерживать хорошую технику, иначе упражнения будут не очень эффективными.

Преимущества же в том, что быстрые повторы – это хороший способ набрать мышечную массу и силу и развить большую мощность.

К сожалению, здесь больший риск травм или боли, особенно если ваши мышцы не в лучшем состоянии или вы устали.

Когда же лучше делать медленные повторения, а когда быстрые: