Медленные или быстрые повторы: что лучше, чтобы набрать мышечную массу
Источник:GQ
Если вы хотите набрать мышцы, лучше ли делать быстрые повторения или замедлять тренировки? Действительно, то, как вы тренируетесь, так же важно, как и то, сколько вы тренируетесь каждый день – это то, что определит результаты и сколько времени на них уйдет.
И речь не только об оборудовании или тип тренировок, которые вы выбираете, но и о скорости и даже комбинации, которые вы делаете. Вы найдете людей, которые предпочитают делать все быстро, но много и такой, что выбирают темп, который смахивает на замедленную съемку. Так чья же правда?
Смотрите также Тренировка, которая сжигает больше всего калорий, не такая, какой вы себе ее представляете
Чтобы набрать мышцы: лучше делать быстрые или медленные повторы
Хорошая новость в том, что не существует единого правильного способа, разные методы могут быть эффективными для разных людей. Но есть то, что следует учитывать, чтобы принять лучшее решение для себя.
Преимущества медленных повторений следующие:
- Они позволяют вам работать над своей формой и техникой, тратя время на то, чтобы убедиться, что каждый шаг движения выполняется правильно, и что вы действительно используете и задействуете мышцы, с которыми собирались работать. Это также предотвращает травмы и позволяет работать усерднее.
- Но главное преимущество в том, что вы проводите больше времени в напряжении, что помогает держать мышцы активными дольше. И именно в тот момент, когда они действительно подвергаются испытанию – что помогает им развивать силу, выносливость и объем.
- Но – выполняя упражнения медленнее, вы можете быстрее устать, а это значит, что вы не сможете поднимать тяжелые веса и делать столько подходов, сколько хотите.
Преимущества быстрых повторений следующие:
- Чего не стоит делать, так это пытаться "бежать" упражнениями. Важно поддерживать хорошую технику, иначе упражнения будут не очень эффективными.
- Преимущества же в том, что быстрые повторы – это хороший способ набрать мышечную массу и силу и развить большую мощность.
- К сожалению, здесь больший риск травм или боли, особенно если ваши мышцы не в лучшем состоянии или вы устали.
Когда же лучше делать медленные повторения, а когда быстрые:
- Если вы хотите развить свои навыки, то низкая скорость может быть идеальной.
- Если вы хотите скорости и мощности, делать быстрые повторения, пока можете поддерживать правильную форму во время выполнения упражнения.
- Если вы хотите достичь гипертрофии, стоит прибегнуть к более медленным повторениям.
- Если вы хотите увеличить силу, необходимо сочетать эти форматы, меняя тренировки.
- Также чередование разных скоростей рекомендуют для похудения и повышения выносливости.