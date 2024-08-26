Повільні чи швидкі повтори: що краще, щоб набрати м'язову масу

Якщо ви хочете набрати м'язи, чи краще робити швидкі повторення, чи сповільнювати тренування? Справді, те, як ви тренуєтесь, так само важливо, як і те, скільки ви тренуєтесь щодня – це те, що визначить результати й скільки часу на них піде.

І мова не тільки про обладнання або тип тренувань, які ви обираєте, але й про швидкість і навіть комбінації, які ви робите. Ви знайдете людей, які вважають за краще робити все швидко, але багато й такий, що вибирають темп, який скидається на сповільнену зйомку. То чия ж правда?

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Щоб набрати м'язи: краще робити швидкі чи повільні повтори

Хороша новина в тому, що не існує єдиного правильного способу, різні методи можуть бути ефективними для різних людей. Але є те, що слід враховувати, щоб прийняти найкраще рішення для себе.

Переваги повільних повторень такі:

Вони дозволяють вам працювати над своєю формою і технікою, витрачаючи час на те, щоб переконатися, що кожен крок руху виконується правильно, і що ви дійсно використовуєте і задіюєте м'язи, з якими збиралися працювати. Це також запобігає травмам і дозволяє працювати старанніше.

Та головна перевага в тому, що ви проводите більше часу в напрузі, що допомагає тримати м'язи активними довше. І саме в той момент, коли вони дійсно піддаються випробуванню – що допомагає їм розвивати силу, витривалість і об'єм.

Але – виконуючи вправи повільніше, ви можете швидше втомитися, а це означає, що ви не зможете підіймати важкі ваги й робити стільки підходів, скільки хочете.

Те, як ви тренуєтесь, так само важливо, як і те, скільки ви тренуєтесь – це визначає результати / Фото gpointstudio@freepik

Переваги швидких повторень такі:

Чого не варто робити, так це намагатися "бігти" вправами. Важливо підтримувати хорошу техніку, інакше вправи будуть не дуже ефективними.

Переваги ж у тому, що швидкі повтори – це хороший спосіб набрати м'язову масу і силу та розвинути більшу потужність.

На жаль, тут більший ризик травм або болю, особливо якщо ваші м'язи не в найкращому стані або ви втомилися.

Коли ж краще робити повільні повторення, а коли швидкі: