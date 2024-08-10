А все потому, что мы слишком сильно пытаемся произвести впечатление или запомниться с первого взгляда – и перегибаем палку. Как следствие – оказываемся в кринжовой ситуации.

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Это смешно, но лучше придумать что-то другое: фразы, которыми не стоит начинать знакомство

Иногда в голове возникают фразы, которые кажутся оригинальными, но на самом деле могут вызвать только смех или смущение. Давайте посмотрим, что именно стоит оставить для стендапа, а не использовать как вступление к знакомству.

Иногда мы слишком сильно стараемся произвести впечатление – и перегибаем палку / Фото freepik

Вот несколько фраз, которыми не стоит начинать разговор. Они вряд ли помогут познакомиться с девушкой, но точно подарят кому-то улыбку:

Ты что, Wi-Fi? Потому что я чувствую связь!

У тебя случайно нет карты? Потому что я заблудился в твоих глазах.

Ты, видимо, устала... Потому что весь день бегала в моих мыслях.

Если бы ты была овощем, то огурчиком... Потому что ты такая свеженькая!

Тебя зовут Google? Потому что у тебя есть все, что я искал.

Ты что, фейерверк? Потому что каждый раз, как на тебя смотрю, у меня в сердце взрыв.

Можно мне сфотографировать тебя, чтобы показать Святому Николаю, чего я хочу на Рождество?

Ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне надо пройти мимо тебя еще раз?

У тебя есть имя, или можно называть тебя просто Моей Девушкой?

Если бы красота была преступлением, ты бы уже отбывала пожизненное!

Все эти фразы скорее вызовут смех, чем станут началом серьезного разговора. Хотя, возможно, именно это и станет вашей изюминкой!