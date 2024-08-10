А все потому, что мы слишком сильно пытаемся произвести впечатление или запомниться с первого взгляда – и перегибаем палку. Как следствие – оказываемся в кринжовой ситуации.
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Это смешно, но лучше придумать что-то другое: фразы, которыми не стоит начинать знакомство
Иногда в голове возникают фразы, которые кажутся оригинальными, но на самом деле могут вызвать только смех или смущение. Давайте посмотрим, что именно стоит оставить для стендапа, а не использовать как вступление к знакомству.
Иногда мы слишком сильно стараемся произвести впечатление – и перегибаем палку / Фото freepik
Вот несколько фраз, которыми не стоит начинать разговор. Они вряд ли помогут познакомиться с девушкой, но точно подарят кому-то улыбку:
- Ты что, Wi-Fi? Потому что я чувствую связь!
- У тебя случайно нет карты? Потому что я заблудился в твоих глазах.
- Ты, видимо, устала... Потому что весь день бегала в моих мыслях.
- Если бы ты была овощем, то огурчиком... Потому что ты такая свеженькая!
- Тебя зовут Google? Потому что у тебя есть все, что я искал.
- Ты что, фейерверк? Потому что каждый раз, как на тебя смотрю, у меня в сердце взрыв.
- Можно мне сфотографировать тебя, чтобы показать Святому Николаю, чего я хочу на Рождество?
- Ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне надо пройти мимо тебя еще раз?
- У тебя есть имя, или можно называть тебя просто Моей Девушкой?
- Если бы красота была преступлением, ты бы уже отбывала пожизненное!
Все эти фразы скорее вызовут смех, чем станут началом серьезного разговора. Хотя, возможно, именно это и станет вашей изюминкой!