Насколько садятся джинсы после стирки и как этого избежать
Источник:GQ
Садятся ли джинсы после стирки? Да, могут немного садиться, особенно если вы не будете внимательными к тому, как вы их стираете.
Со временем в джинсовой ткани, которую делают из хлопка, волокна немного растягиваются даже от движений тела. Но может произойти и наоборот, когда джинсы становятся теснее – если вы стираете их в стиральной машине неправильно, а потом еще и кладете в сушилку.
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Насколько сильно садятся джинсы во время стирки
При изготовлении джинсов ткань находится в натянутом состоянии. Когда она потом намокает, это напряжение снимается, что приводит к "расслаблению" нитей и плетений.
А следовательно, размеры ткани уменьшаются. По данным Clorox, пара джинсов может уменьшиться на 3 – 5% после стирки. Это происходит и с шириной, и с длиной – даже легче.
Джинсы садятся во время стирки: вот как этого избежать
- Обращайте внимание на этикетку. Там вы найдете информацию о материалах, из которых изготовлены джинсы, а также рекомендации по стирке и сушке. На этикетке укажут, можно ли стирать вещь в стиральной машине, или лучше вручную, можно ли использовать кондиционер и тому подобное. Следуя этим рекомендациям, вы продлеваете срок службы своей одежды и не повредите ее во время стирки.
- Температура воды и режим стирки важны. Жар может повлиять на волокна джинсов, поэтому гораздо лучше стирать их при более низкой температуре, в деликатном режиме – менее агрессивном к джинсам и бережном к волокнам. То же самое касается сушилки – убедитесь, что она не в самом горячем режиме.
- Средство для стирки. Неправильно подобранное средство может нанести вред одежде, начиная от выцветания и заканчивая усадкой. Важно, чтобы вы смотрели на средства, которые покупаете, и убедились, что они дружественны к джинсовой ткани.
- Сушите в естественных условиях. Если вы хотите избежать усадки, то лучше оставить джинсы сохнуть естественно, развесив их в прохладном месте без воздействия прямых солнечных лучей и растянутыми. Тогда вес мокрой ткани поможет предотвратить усадку или растягивание джинсов, если они немного сели в стиралке.