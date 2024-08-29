Наскільки сідають джинси після прання і як цього уникнути

Чи сідають джинси після прання? Так, можуть трохи сідати, особливо якщо ви не будете уважними до того, як ви їх перете.

З часом у джинсовій тканині, яку роблять з бавовни, волокна трохи розтягуються навіть від рухів тіла. Але може статися і навпаки, коли джинси стають тіснішими – якщо ви перете їх у пральній машині неправильно, а потім ще й кладете у сушарку.

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Наскільки сильно сідають джинси під час прання

Під час виготовлення джинсів тканина перебуває у натягнутому стані. Коли вона потім намокає, ця напруга знімається, що призводить до "розслаблення" ниток і плетення.

А отже, розміри тканини зменшуються. За даними Clorox, пара джинсів може зменшитися на 3 – 5% після прання. Це відбувається і з шириною, і з довжиною – навіть легше.

Джинси можуть трохи сідати, якщо ви неправильно їх перете і сушите / Фото freepik

Джинси сідають під час прання: ось як цього уникнути