Наскільки сідають джинси після прання і як цього уникнути
Джерело:GQ
Чи сідають джинси після прання? Так, можуть трохи сідати, особливо якщо ви не будете уважними до того, як ви їх перете.
З часом у джинсовій тканині, яку роблять з бавовни, волокна трохи розтягуються навіть від рухів тіла. Але може статися і навпаки, коли джинси стають тіснішими – якщо ви перете їх у пральній машині неправильно, а потім ще й кладете у сушарку.
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Наскільки сильно сідають джинси під час прання
Під час виготовлення джинсів тканина перебуває у натягнутому стані. Коли вона потім намокає, ця напруга знімається, що призводить до "розслаблення" ниток і плетення.
А отже, розміри тканини зменшуються. За даними Clorox, пара джинсів може зменшитися на 3 – 5% після прання. Це відбувається і з шириною, і з довжиною – навіть легше.
Джинси сідають під час прання: ось як цього уникнути
- Звертайте увагу на етикетку. Там ви знайдете інформацію про матеріали, з яких виготовлені джинси, а також рекомендації щодо прання та сушіння. На етикетці вкажуть, чи можна прати річ у пральній машині, чи краще вручну, чи можна використовувати кондиціонер тощо. Дотримуючись цих рекомендацій, ви подовжуєте термін служби свого одягу і не пошкодите його під час прання.
- Температура води та режим прання важливі. Жар може вплинути на волокна джинсів, тому набагато краще прати їх за нижчої температури, у делікатному режимі – менш агресивному до джинсів і бережному до волокон. Те ж саме стосується сушарки – переконайтеся, що вона не у найгарячішому режимі.
- Засіб для прання. Неправильно підібраний засіб може завдати шкоди одягу, починаючи від вицвітання і закінчуючи усадкою. Важливо, щоб ви дивилися на засоби, які купуєте, і переконалися, що вони дружні до джинсової тканини.
- Сушіть у природних умовах. Якщо ви хочете уникнути усадки, то краще залишити джинси сохнути природно, розвісивши їх у прохолодному місці без упливу прямого сонячного проміння та розтягнутими. Тоді вага мокрої тканини допоможе запобігти усадці або розтягуванню джинсів, якщо вони трохи сіли в пралці.