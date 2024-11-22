Им поделилось издание "Автопилот". Давайте разберемся вместе с 24 Каналом, как за копейки сделать средство для очистки салона авто.

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Крутое средство за копейки

Прежде всего напомним, что химчистка салона вашего авто – забава не из дешевых. Если за обычную уборку нужно выложить несколько сотен гривен, то за генеральную – несколько тысяч. Мы же поделимся секретом, который поможет сэкономить на этом.

Особенно это актуально для водителей, которые любят что-то поесть или выпить в авто. А также для тех, кто путешествует с детьми и животными. Они не со слов знают, что кресло может очень быстро испачкаться, и что не всегда его легко почистить и избавиться от грязи.

Но это возможно сделать с помощью смеси для очистки. Ее можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Последнее позволяет не только убедиться в том, чем вы убираете салон авто, но и неплохо сэкономить.

Что нужно:

мыльная вода;

небольшое количество пищевой соды;

столовый уксус.

Когда вы смешаете эти компоненты, то на выходе у вас будет жидкость, с помощью которой можно эффективно удалить большую часть загрязнений. Причем ее можно использовать по всему салону вашего авто.

Нанесите средство на загрязненное место / Фото freepik

Совет! Для достижения максимального результата не ограничивайтесь только губкой или тряпкой. Также стоит иметь под рукой щетку, чтобы почистить сиденья.

Как очистить салон

Для этого сначала следует на загрязненные места нанести смесь, которую вы приготовили. После этого протрите щеткой. С помощью также способа можно очистить как тканевую, так и кожаную обивку.

После этого вытрите место, которое было загрязнено, влажной тряпкой. Если есть необходимость, можете повторить процесс, чтобы устранить пятна, что въелись.

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Воспользуйтесь этим средством, чтобы поддерживать чистоту в салоне вашего авто. Кроме того, вы еще и неплохо сэкономите на всякой химии.