Прежде всего, никогда не оставляйте людей и животных без присмотра в машине при таких условиях. И есть еще кое-что, что вы можете сделать – об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Вы можете защитить свое авто от жары даже дешевыми средствами: как это сделать?

Вы можете облегчить себе посадку в автомобиль в жаркий день. Совсем бесплатно для вас будет припарковаться в затененном месте, также открыть окна и накрыть сидения полотенцем. И есть еще несколько советов – за деньги, но небольшие.

Солнечная шторка для лобового стекла. Это один из самых эффективных способов предотвратить резкое повышение температуры в салоне, даже если авто на солнце. Козырек хорошо отражает солнечные лучи, благодаря чему приборная панель, руль и передние сиденья не нагреваются до невыносимого состояния.

Солнечные шторки для пассажиров, на боковые окна. Они будут поддерживать прохладу в салоне, когда авто запарковано, и помогут защитить людей в авто от солнца во время движения.

Защита автомобиля от высоких температур – это не всегда о дорогом обслуживании, есть и простые средства / Фото freepik

