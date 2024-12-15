Каких людей надо избегать, чтобы быть по-настоящему счастливым
Понятно, что люди вокруг вас обладают большим влиянием на наше счастье. Ведь они влияют на наши решения и проживают с нами лучшие и худшие моменты.
Однако со временем вы замечаете, что некоторые люди, с которыми вы были рядом, на самом деле не оказывали на вас хорошего влияния. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, как их распознать заранее.
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Счастье возможно, если вы вычеркнете этих людей из своей жизни
Отношения могут быть токсичными, а друзья или родственники могут посылать тревожные сигналы. Большинство людей склонны не замечать это, хотя наука давно доказала, что негативное окружение вызывает серьезный стресс.
Чтобы избежать этого и быть счастливым, вы должны научиться идентифицировать людей, которые вам вредят. И, возможно, с ними нужно будет разорвать отношения.
- Человек жестоко сплетничает. Да, все мы в большей или меньшей степени любим сплетничать. Но есть люди, которые при этом высмеивают других или пытаются причинить им боль. И, скорее всего, делают это за спиной.
- Человек не контролирует свои эмоции. Для некоторых людей очень характерно проецировать свои чувства на других. Но если они делают это, обвиняя кого-то, даже безосновательно – то они не контролируют свои чувства и используют их для манипуляций.
- У человека есть комплекс жертвы. Проблема в том, что сначала мы верим всему, что такие люди говорят. Мы сопереживаем им и пытаемся понять их. Однако ненормально, когда человек ведет себя как жертва 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и преуменьшает наши проблемы, потому что его проблемы якобы хуже.
- Человек постоянно завидует. Зависть – это вполне человеческое чувство, но есть хорошая и есть плохая. Последняя заставляет некоторых людей желать зла тому, у кого все хорошо – и просто потому, что они хотели бы иметь то, что имеют другие.
- Человек постоянно манипулирует. Практически каждый в своей жизни видел такого человека-манипулятора. Он считает, что всегда прав, что ему никогда не надо уступать, и даже шантажирует других, часто не осознавая этого.
- Человек является глубоким пессимистом. Одно дело – быть реалистом, а другое – смотреть абсолютно на все с негативом. Это негативно сказывается и на нас, не давая возможности жить в спокойствии.
Когда мы распознаем таких людей, надо дистанцироваться от них как физически, так и эмоционально. Не спорить с ними, а отпустить. И тогда у них будет 2 варианта: либо улучшить свое поведение и отношение к нам, либо уйти из нашей жизни навсегда.