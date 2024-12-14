А именно он может быть ключом к построению крепких и счастливых социальных отношений – дружеских или романтических. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Как строить прочные и длительные социальные связи: интересный трюк

Одной из главных причин, почему нам бывает трудно завести друзей или пару во взрослом возрасте, является нехватка времени. Большинство из нас начинает работать рано утром и проводит долгие часы на рабочем месте, думая о задачах, письмах, целях и тому подобном. А еще есть другие обязанности и дела, например заниматься спортом, выгуливать собаку, мыть посуду или убирать.

Чтобы познакомиться с кем-то и построить прочную связь, нужно время, но нам кажется, что мы слишком заняты – даже для человека, который нам небезразличен. К счастью, на самом деле это не так, и именно здесь время для конфетти может пригодиться.

Вам нужны всего лишь 20 минут. По словам психолога Хайме Курца, вы должны научиться пользоваться теми небольшими моментами свободного времени в вашем дне и планировать их, чтобы использовать для работы над связями, которые вы строите.

По словам Курца, "чрезмерная занятость" является основным оправданием, почему люди перестают работать над своими отношениями. Но если мы обратим внимание на время для конфетти, то увидим, что имеем больше свободного времени, чем мы думали.

Время для конфетти может быть ключом к построению крепких и счастливых социальных отношений / Фото gpointstudio@freepik

Возможно, свободного времени мало или оно разделено на маленькие блоки в течение дня, но если мы знаем, как его правильно использовать, оно, безусловно, может быть очень полезным. Самое важное – это то, как мы используем это время. Курц рекомендует несколько стратегий, не длиннее 20 минут, чтобы максимально использовать время для конфетти ради социальных связей.