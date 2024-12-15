Яких людей треба уникати, щоб бути по-справжньому щасливим

Зрозуміло, що люди навколо вас мають великий вплив на наше щастя. Адже вони впливають на наші рішення і проживають з нами найкращі та найгірші моменти.

Однак із часом ви помічаєте, що деякі люди, з якими ви були поруч, насправді не впливали на вас добре. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, як їх розпізнати заздалегідь.

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Щастя можливе, якщо ви викреслите цих людей зі свого життя

Стосунки можуть бути токсичними, а друзі або й родичі можуть надсилати тривожні сигнали. Більшість людей схильні не помічати це, хоча наука давно довела, що негативне оточення спричиняє серйозний стрес.

Щоб уникнути цього і бути щасливим, ви повинні навчитися ідентифікувати людей, які вам шкодять. І, можливо, з ними варто буде розірвати стосунки.

Людина жорстоко пліткує. Так, всі ми більшою чи меншою мірою любимо пліткувати. Але є люди, які при цьому висміюють інших або намагаються завдати їм болю. І, швидше за все, роблять це позаочі.

Так, всі ми більшою чи меншою мірою любимо пліткувати. Але є люди, які при цьому висміюють інших або намагаються завдати їм болю. І, швидше за все, роблять це позаочі. Людина не контролює свої емоції. Для деяких людей дуже характерно проєктувати свої почуття на інших. Але якшо вони роблять це, звинувачуючи когось, навіть безпідставно – то вони не контролюють свої почуття і використовують їх для маніпуляцій.

Щоб бути щасливим, ви повинні навчитися ідентифікувати людей, які вам шкодять / Фото freepik

Людина має комплекс жертви. Проблема в тому, що спочатку ми віримо всьому, що такі люди говорять. Ми співпереживаємо їм і намагаємося зрозуміти їх. Однак ненормально, коли людина поводиться як жертва 24 години на добу 7 днів на тиждень, і применшує наші проблеми, тому що її проблеми начебто гірші.

Проблема в тому, що спочатку ми віримо всьому, що такі люди говорять. Ми співпереживаємо їм і намагаємося зрозуміти їх. Однак ненормально, коли людина поводиться як жертва 24 години на добу 7 днів на тиждень, і применшує наші проблеми, тому що її проблеми начебто гірші. Людина постійно заздрить. Заздрість – це цілком людське почуття, але є хороша і є погана. Остання змушує певних людей бажати зла тому, у кого все добре – і просто тому, що вони хотіли б мати те, що мають інші.

Заздрість – це цілком людське почуття, але є хороша і є погана. Остання змушує певних людей бажати зла тому, у кого все добре – і просто тому, що вони хотіли б мати те, що мають інші. Людина постійно маніпулює. Практично кожен у своєму житті бачив таку людину-маніпулятора. Вона вважає, що правда завжди на її боці, що їй ніколи не треба поступатися, і навіть шантажує інших, часто не усвідомлюючи цього.

Практично кожен у своєму житті бачив таку людину-маніпулятора. Вона вважає, що правда завжди на її боці, що їй ніколи не треба поступатися, і навіть шантажує інших, часто не усвідомлюючи цього. Людина є глибоким песимістом. Одна справа – бути реалістом, а інша – дивитися абсолютно на все з негативом. Це негативно позначається і на нас, не даючи можливості жити в спокої.

Коли ми впізнаємо таких людей, треба дистанціюватися від них як фізично, так і емоційно. Не сперечатися з ними, а відпустити. І тоді у них буде 2 варіанти: або покращити свою поведінку і ставлення до нас, або піти з нашого життя назавжди.