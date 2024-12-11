Сколько лет бутылке коньяка: как распознать это по этикетке

Любители коньяка во всем мире утверждают, что чем дольше напиток выдерживают, тем он вкуснее. Так как узнать возраст бутылки, взглянув на нее внимательно?

Заметим, что коньяк – это контролируемое наименование по происхождению. А значит, существуют определенные правила, которые регулируют его производство. Подробнее пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Wine Company.

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Выдержка важна для коньяка: вот как узнать о ее продолжительности

Одно из правил – коньяк должен находиться на выдержке по крайней мере год – два. На этом этапе полученный в процессе двойной дистилляции напиток оставляют в бочках из дуба, растущего во французском регионе Лимузен. Это позволяет созреть цвету и аромату. Чем дольше напиток собираются выдерживать, тем в более старые бочки его заливают.

То есть год или два – это минимальная выдержка, а вот сколько это может продолжаться дальше?

Здесь стоит отметить, что в коньячном производстве возраст – это как почетная награда. В отрасли используют систему классификации возраста, которая позволяет потребителям узнать, сколько времени каждой конкретной бутылке.

Как классифицируют коньяки по возрасту и как этот возраст обозначают / Фото timothedurand01@unsplash

Основная система классификации вот такая:

VS. Это самый простой уровень, что означает very special ("очень особенный"). Так обозначают коньяки, как раз выдержанные не менее 1 – 2 года, согласно минимальному требованию.

Это самый простой уровень, что означает very special ("очень особенный"). Так обозначают коньяки, как раз выдержанные не менее 1 – 2 года, согласно минимальному требованию. VSOP. Это означает very special (или superior) old pale ("очень особенный (или превосходный) старый бледный"). Коньяки с таким обозначением выдерживают в бочках из дуба Лимузен не менее 4 лет.

Это означает very special (или superior) old pale ("очень особенный (или превосходный) старый бледный"). Коньяки с таким обозначением выдерживают в бочках из дуба Лимузен не менее 4 лет. XO. Также известен как extra old ("очень старый"). Коньяки, которые попадают в эту категорию, выдерживают не менее 6 лет.

Также известен как extra old ("очень старый"). Коньяки, которые попадают в эту категорию, выдерживают не менее 6 лет. И, наконец, Hors d'âge. В переводе с французского – это "вне возраста". Эти коньяки очень похожи на XO, но особую пометку часто используют для напитков элитного качества. Другие названия для hors d'âge – Napoleon и Vieille Réserve, сокращенно VR.

Если не переводить дословно, а в контексте, тогда категории будут выглядеть так: