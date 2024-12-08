На GQ об этом спросили у мастера-дистиллятора, и он подробно объяснил. 24 Канал пересказывает самое важное.

Смотрите также Британцы назвали 20 лучших средств против похмелья

Что происходит с виски с годами

Итак, существует мнение, что чем старше виски, тем мягче его вкус и сложнее ароматический профиль, и что старые виски всегда дороже и пользуются большим спросом у любителей. Но действительно ли это так, и какой идеальный возраст, чтобы напиток имел лучший вкус?

Действительно, выдержка в бочке придает виски характерный янтарный оттенок и богатство вкуса. Например, шотландский виски выдерживают минимум 3 года в дубовых бочках, но могут и до 50.

То есть в большинстве случаев это действительно так – виски с возрастом улучшается, но – только до определенной степени. После определенного времени выдержка в бочке больше не улучшает вкус напитка, а придает ему нежелательные привкусы и запахи.

Когда бочки выдерживают более 15 лет, бурбон приобретает кисловатый или горьковатый привкус древесины,

– говорит мастер-дистиллятор Эдди Рассел.

Большинство производителей выдерживают бурбон 4 – 6 лет, но есть и исключения. В общем, все сводится к специфике категории виски – у большинства солодовых, например, виски вкус достаточно похож, независимо от выдержки, но чем дольше он в бочке, тем он мягче и ароматнее.

Какой возраст виски является идеальным, когда он достигает своего пика, а когда его вкус начинает ухудшаться? / Фото freepik

Какой лучший возраст для виски

Часто возникает вопрос, какой возраст виски является идеальным, когда он достигает своего пика зрелости и когда его вкус начинает ухудшаться? Ответ, опять же, зависит от категории напитка.

Чтобы бурбон приобрел свой особый коричневый оттенок и вкусовой профиль, ему нужно минимум 4 года выдержки в обугленных дубовых бочках. Меньше – и напиток будет слишком легким и безвкусным. Но в большинстве случаев при выдержке в более 12 – 15 лет он теряет свой оттенок и приобретает горечь.

Для шотландского же виски идеальный период выдержки – от 12 до 25 лет, потому что этот тип виски перегоняют в ранее использованных бочках, которые медленнее придают ему вкус. Многие шотландские виски также могут выдерживать до 50 лет, в результате чего они становятся мягкими, сладкими и тонкими, или же крепкими, выразительными и насыщенными.

По мнению экспертов, вот самый лучший возраст для такого виски: