Из этого видео вы узнаете, как обычную повседневную одежду очень просто можно превратить в стильный и модный образ. Причем это не требует никаких дополнительных затрат или сложных манипуляций – только немного фантазии и уверенности.

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Как сформировать крутой образ из своих привычных вещей

Видео Noah Altink демонстрирует различные варианты ношения одной и той же одежды, но разница между вариантами действительно впечатляет. Поэтому посмотрите его и воспримите как прекрасную возможность поэкспериментировать со своим гардеробом, чтобы выглядеть великолепно в любой ситуации.

Полная трансформация образа простыми движениями: смотрите видео из инстаграма Noah Altink

Что же, в видео вы увидели, как можно изменить свой вид от повседневного до стильного с помощью простых движений.

Блогер показал, как он носит одежду обычным образом: джинсы, футболку и кроссовки и другие вещи.

Но потом он делал простые изменения: подворачивал рукава, оригинальным способом заправлял футболку в штаны, добавлял ремень, аксессуары, и менял обувь.

И так из одной и той же одежды он создавал два разных образа, подчеркивая, как детали могут изменить вид и сделать его более модным.

Что ж, отныне ваши любимые вещи могут выглядеть совершенно по-новому – креативно и модно. Выбирайте свой стиль и поражайте окружающих своим вкусом.