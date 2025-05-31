Мозг против, но его можно обмануть: простая хитрость, как полюбить тренировки

Вы знаете, что физические упражнения очень важны для здоровья, но не любите их и уверены, что никогда не полюбите? Тогда этот трюк именно для вас.

Да, наш мозг способен убеждать нас, что физическая активность – это слишком сложно, а полежать на диване и посмотреть сериал – значительно привлекательнее. Но этот "защитный" механизм можно обойти, а как именно – расскажет 24 Канал благодаря GQ.

Смотрите также Обратите внимание, чтобы вовремя отреагировать: 5 признаков дефицита белка

Как заставить мозг полюбить физические упражнения

Многие люди любят физические упражнения, сделали их привычкой и неотъемлемой частью своего дня. Но так же многие далеко не настолько фанатично относятся к ежедневным упражнениям, хотя и понимают их важность и необходимость.

К счастью, существует психологический трюк, чтобы заставить мозг поверить, что ему нравятся тренировки. Его советует доктор Дэвид Рок.

Подсознательно мы не воспринимаем физические упражнения как что-то, что нас увлекает. Это просто не то, что мы хотим делать,

– объясняет он.

Вместо этого мозг всегда ищет вознаграждение, способ приложить минимум усилий (когда вы выбираете лифт, а не лестницу – это оно), потому что воспринимает усилия как угрозу – они ведь расходуют ресурсы.

Наш мозг воспринимает физическую активность как угрозу, но этот механизм можно обойти / Фото freepik

Польза тренировок – это тоже вознаграждение, но она долгосрочная, поэтому мозг ее как бы не учитывает. Чтобы обойти этот "защитный" механизм, Рок советует дать мозгу вознаграждение, которое можно почувствовать в моменте.

Моя стратегия в том, чтобы связать физические упражнения с моей работой, поскольку я ее люблю. Если я застреваю, плавание или бег всегда решают это. Поэтому я связываю физические упражнения с тем, что уже считаю очень важным, и это приносит мне вознаграждение,

– говорит Рок.

Вознаграждением могут быть физические упражнения, чтобы лучше выспаться, провести время с друзьями, улучшить настроение благодаря дофамину, или даже момент, когда вы можете спокойно послушать увлекательную аудиокнигу, и вас никто не будет беспокоить.

Идея в том, что вы связываете физические упражнения с чем-то очень важным для вас. Чтобы ваш мозг думал, что вам хочется это делать, и перестал воспринимать их как угрозу.