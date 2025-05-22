Потому что если вы хотите чувствовать себя лучше, иметь больше энергии или набрать массу – белок должен стать вашим союзником. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Почему белок важен и какие есть признаки дефицита белка

Белок – сырье, из которого наш организм строит себя. А если не будет хватать материалов для строительства – тело не сможет создавать новые клетки или восстанавливать существующие, говорит фитнес-эксперт Гарри Кокс.

Большинство взрослых нуждаются в около 0,75 грамма белка на килограмм массы тела в день. Если вы пытаетесь набрать вес, вам следует увеличить потребление белка (конкретно насколько, поможет определить физиотерапевт).

Но независимо от того, стремитесь ли вы набрать, или просто поддерживать мышечную массу и подвижность – жизненно важно потреблять достаточное количество белка. Вот признаки, которые подскажут, что вы этого не делаете:

Белок должен стать вашим союзником / Фото krakenimages.com@freepik

Мышечная слабость, видимая потеря рельефности мышц. Когда организм не получает достаточно белка, физиологические функции нарушаются, а мышечная масса уменьшается. Люди, которые потребляют менее 0,45 грамма на килограмм веса в день, наиболее подвержены этому риску.

Когда организм не получает достаточно белка, физиологические функции нарушаются, а мышечная масса уменьшается. Люди, которые потребляют менее 0,45 грамма на килограмм веса в день, наиболее подвержены этому риску. Если вы часто болеете, это может быть признаком ослабленной иммунной системы, когда серьезный дефицит белка нарушает естественные защитные механизмы организма против стресса и инфекций.

это может быть признаком ослабленной иммунной системы, когда серьезный дефицит белка нарушает естественные защитные механизмы организма против стресса и инфекций. Усталость. Недостаточное потребление белка может вызвать чувство истощения. И наоборот, чем больше вы едите белка, тем меньше вы устаете.

Недостаточное потребление белка может вызвать чувство истощения. И наоборот, чем больше вы едите белка, тем меньше вы устаете. Переломы. Низкий уровень потребления белка может влиять на плотность костной ткани с возрастом, что приводит к повышенному риску падений и переломов.

Низкий уровень потребления белка может влиять на плотность костной ткани с возрастом, что приводит к повышенному риску падений и переломов. Тяга к еде. Белок делает вас сытыми, а вкусные углеводы менее надежны и приводят к скачкам сахара в крови, которые впоследствии только усиливают чувство голода.

Дефицит белка связан с повышенным риском инфекций, переломов и истощения / Фото freepik

Если вы хотите увеличить потребление белка, стоит: