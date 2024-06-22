Как узнать, влюблены ли вы все еще: вот 3 вопроса, которые следует задать друг другу в паре

Влюблены ли вы в свою половинку? Влюбленность в начале отношений не такая, как когда вы уже давно вместе. Но это то, что важно всегда и над чем нужно работать, чтобы отношения не ухудшались.

Все отношения, даже самые лучшие, могут переживать моменты неопределенности и неуверенности, в них могут возникать проблемы и трудности. Но это не совсем плохо.

Смотрите также Эксперты назвали 7 способов, как люди скрывают свою неверность

Просто когда такое появляется, нужно немного остановиться и проанализировать ситуацию. Это важный шаг, чтобы восстановить связь. Если ваши отношения того стоят, конечно.

Как узнать, любите ли вы: 3 вопроса, которые стоит задать

По словам психолога Джеффри Бернстайна, единственное, что вы можете сделать, чтобы начать выяснять, влюблены ли вы все еще, это поставить правильные вопросы, и он рекомендует 3 таких.

Скучаете ли вы по своему партнеру?

Что происходит, когда партнера нет рядом, когда вы физически не вместе или не виделись целый день? Эксперт говорит, что когда вы скучаете по кому-то, это показатель того, что этот человек важен для вас, занимает важное место в уме и сердце, вы думаете о нем и хотите видеть, слышать и быть рядом. Это свидетельствует, что этот человек является частью вашей жизни, и вы хотите, чтобы так было и в дальнейшем.

Это естественная реакция человека – стремиться к присутствию тех, кого мы любим, и это чувство свидетельствует о глубокой эмоциональной связи, которую вы разделяете,

– говорит Бернстайн.

В разговоре с половинкой эти вопросы иногда очень важно вовремя задать / Фото lookstudio@freepik

Наслаждаетесь ли вы компанией партнера?

Трудно любить человека, с которым не хочется проводить время, который не заставляет вас чувствовать себя хорошо, который не раскрывает ваши лучшие качества, с которым вам не хочется делиться временем. Поэтому стоит спросить себя, действительно ли вам нравится быть с этим человеком и проводить с ним время. Кроме того, отношения нуждаются во времени и хороших моментах, чтобы развиваться, и вы должны уметь наслаждаться даже самыми маленькими, повседневными моментами.

Наслаждаться компанией друг друга – это краеугольный камень любящих отношений. Это значит, что вы цените их такими, какими они есть, и цените время вместе. Это значит, что вы чувствуете себя комфортно, счастливо и непринужденно в них,

– пишет эксперт.

Стоит знать Вот 5 тем, которые вы должны поговорить в паре, чтобы защитить отношения

Видите ли вы совместное будущее?

Думать о будущем – это также понимать, каких людей вы хотите видеть частью того будущего, которое вы хотите построить, и соответствует ли ваш партнер, который у вас есть сейчас, той картине, которую вы себе представили. Важно спросить себя, содержат ли ваши планы на будущее совместимые с партнером вещи. И действительно ли этот человек поможет вам построить то, чего вы хотите. Представлять совместное будущее – это признак любви.