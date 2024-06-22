Як дізнатися, чи ви все ще закохані: ось 3 питання, які слід поставити одне одному в парі

Чи закохані ви у свою половинку? Закоханість на початку стосунків не така, як коли ви вже давно разом. Але це те, що важливо завжди й над чим потрібно працювати, щоб стосунки не погіршувалися.

Усі стосунки, навіть найкращі, можуть переживати моменти невизначеності та невпевненості, у них можуть виникати проблеми й труднощі. Та це не зовсім погано.

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Просто коли таке з'являється, потрібно трохи зупинитися і проаналізувати ситуацію. Це важливий крок, щоб відновити зв'язок. Якщо ваші стосунки того варті, звісно.

Як дізнатися, чи ви кохаєте: 3 питання, які варто поставити

За словами психолога Джеффрі Бернстайна, єдине, що ви можете зробити, щоб почати з'ясовувати, чи ви все ще закохані, це поставити правильні запитання, і він рекомендує 3 такі.

Чи сумуєте ви за своїм партнером?

Що відбувається, коли партнера немає поруч, коли ви фізично не разом або не бачилися цілий день? Експерт каже, що коли ви сумуєте за кимось, це показник того, що ця людина важлива для вас, займає важливе місце у розумі й серці, ви думаєте про неї та хочете бачити, чути й бути поруч. Це свідчить, що ця людина є частиною вашого життя, і ви хочете, щоб так було і надалі.

Це природна реакція людини – прагнути присутності тих, кого ми любимо, і це почуття свідчить про глибокий емоційний зв'язок, який ви поділяєте,

– каже Бернстайн.

У розмові з половинкою ці питання іноді дуже важливо вчасно поставити / Фото lookstudio@freepik

Чи насолоджуєтеся ви компанією партнера?

Важко любити людину, з якою не хочеться проводити час, яка не змушує вас почуватися добре, яка не розкриває ваші найкращі якості, з якою вам не хочеться ділитися часом. Тому варто запитати себе, чи дійсно вам подобається бути з цією людиною і проводити з нею час. Крім того, стосунки потребують часу і гарних моментів, щоб розвиватися, і ви повинні вміти насолоджуватися навіть найменшими, повсякденними моментами.

Насолоджуватися компанією одне одного – це наріжний камінь люблячих стосунків. Це означає, що ви цінуєте їх такими, якими вони є, і цінуєте час разом. Це означає, що ви відчуваєте себе комфортно, щасливо і невимушено в них,

– пише експерт.

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Чи бачите ви спільне майбутнє?

Думати про майбутнє – це також розуміти, яких людей ви хочете бачити частиною того майбутнього, яке ви хочете побудувати, і чи відповідає ваш партнер, якого ви маєте зараз, тій картині, яку ви собі уявили. Важливо запитати себе, чи містять ваші плани на майбутнє сумісні з партнером речі. І чи дійсно ця людина допоможе вам побудувати те, чого ви хочете. Уявляти спільне майбутнє – це ознака кохання.