Отсутствие общения является одной из главных причин, почему пара может потерять связь или почувствовать дистанцию. И это может привести к накоплению проблем и взрыву тогда, когда меньше всего этого ожидают.
Также интересно Неловко и страшно: 10 секретов, которыми люди никогда не поделятся со своими партнерами
Итак, следует защитить отношения – а это значит задавать правильные вопросы, говорить об эмоциях, потребностях, планы и динамику, чтобы сразу прояснять ситуацию и избегать недоразумений.
5 тем для разговора, которые помогут паре сохранить отношения
На Talkspace заметили, что есть определенные темы, которые пары чаще всего обсуждают в терапевтическом пространстве. На самом деле это темы, которые стоит обсуждать всем, даже если в отношениях все хорошо.
- Управление деньгами. По данным Американской психологической ассоциации, 31% пар испытывают стресс и проблемы, связанные с деньгами и управлением финансами, особенно когда они общие. Когда говорите о деньгах, задавайте вопросы, говорите о совместных тратах, планах сбережений, приоритетах расходов и выборе образа жизни, а также о моментах, когда нужно планировать более жестко или экономно, чтобы достичь других целей (например, когда вы откладываете на дом или машину).
- Планы и цели на будущее. Ведь это ваше видение общего будущего и то, что является частью ваших жизненных планов. Это про обсуждение возможности иметь детей, места, где вы хотели бы жить, или того, чего вы хотите достичь. А цель – выяснить, действительно ли эти видения совместимы и дополняют друг друга. Трудно иметь хорошие отношения с человеком, который не хочет того, чего и ты.
Есть ряд тем, которые нужно проговаривать в паре, даже если в ней нет проблем / Фото freepik
- Секс и договоренности. Разговоры о сексуальных желаниях, потребности и границы чрезвычайно важны для здоровых отношений. Они могут или помочь сохранить отношения, или разрушить их, именно поэтому нужно говорить о предпочтениях, границах, потребностях и даже фантазиях. Также договориться о том, что разрешено, а что запрещено (например, некоторые пары могут иметь более открытые отношения, тогда как другие предпочитают моногамию).
- Роли и обязанности. Какова роль каждого из вас в отношениях? Роли и обязанности должны быть определены совместно и по согласию. Следует распределять задачи, принятия решений и даже управления деньгами. Устранение любых дисбалансов в ролях и обязанностях может помочь паре установить и согласовать ожидания.
- Решение проблем. Это связано с определением того, что вы собираетесь делать вместе, чтобы устранять проблемы, когда они возникают, и решать их наилучшим образом, говорить о коммуникационных стратегиях или планах действий, которых вы можете придерживаться в определенных сложных ситуациях.