Действительно ли вы умеете чистить зубы – есть сомнения, что не совсем

Все мы чистим зубы и вроде бы знаем, как это делать. Но правила Американской стоматологической ассоциации могут заставить вас растеряться. Потому что там не совсем то, чему нас учила мама.

24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, о чем здесь речь. А разобраться помог стоматолог Диего Паскино.

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Когда нужно чистить зубы и как это делать правильно

Чистка зубов должна следовать за основными приемами пищи, но американские эксперты рекомендуют подождать 30 минут. Углеводы, сахар, цитрусовые, газированная вода, кофе и другие вещества заставляют бактерии во рту вырабатывать кислоты, которые нейтрализует слюна в течение определенного времени. Если не дождаться, пока это произойдет, вы будете буквально втирать их в зубы во время чистки, что не очень хорошо для эмали.

Относительно техники чистки – зубную щетку следует использовать не горизонтально, а вертикально. Это "модифицированная техника Басса": под углом 45 градусов к линии десен щеткой делаете небольшие вибрационные движения, а затем от линии десен вдоль всей поверхности зубов. И это нужно делать как на внешней, так и на внутренней стенке, не забывая про жевательную поверхность. Причем 2 минуты – это минимум.

Что пишут правила Американской стоматологической ассоциации по чистке зубов / Фото Racool_studio@freepik

Какие зубные щетки – лучшие и как ими пользоваться

Все в порядке с электрическими щетками – их вращательные движения даже близко к линии десен эффективно удаляют зубной налет. Но, конечно, также хорошо подходят и мануальные щетки с щетиной средней жесткости. Стандартная продолжительность использования насадки электрощетки – около 3 месяцев. Замена ручных очень субъективна, поскольку зависит от частоты использования и давления. Замена необходима, когда щетина потеряла свою первоначальную форму.

Важно обратить внимание на бактерии, всегда присутствующие в туалетных комнатах. В Коннектикуте провели специальное исследование, обнаружив фекальные бактерии на 60% зубных щеток. Поэтому хранить щетки следует в стакане щетиной вверх, и желательно в чехле или хотя бы в колпачке.

И, наконец, о зубной пасте. На самом деле чистка зубов в основном является механической, поэтому если паста закончилась, можно и без нее обойтись на раз или два. И все же очевидно, что она имеет значение, особенно при чувствительных зубах. Также важно использование зубной нити без воска и ополаскивателя для рта (желательно на основе хлоргексидина, но в очень умеренных количествах – потому что он может пожелтить зубы).

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