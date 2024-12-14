По данным Гарвардского университета, опубликованным в Harvard Health Publishing, долголетие – это не только генетика, но и "выбор образа жизни, который вы делаете". 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Выбор образа жизни необязательно должен быть радикальным или экстремальным. Есть простые, легкие, даже маленькие вещи, которые имеют много преимуществ для здоровья и долголетия. Сделайте вот что:

Бросьте курить. Курение отнимает у вас годы жизни, потому что вредит работе легких, сердца, здоровью кожи и полости рта и тому подобное. А если вы не курите – не начинайте.

Курение отнимает у вас годы жизни, потому что вредит работе легких, сердца, здоровью кожи и полости рта и тому подобное. А если вы не курите – не начинайте. Ограничьте потребление алкоголя. Алкоголь следует употреблять только в умеренных количествах, то есть 2 или меньше напитков в день для мужчин и 1 для женщин. Увеличение употребления алкоголя увеличивает риск развития проблем с печенью и других.

Алкоголь следует употреблять только в умеренных количествах, то есть 2 или меньше напитков в день для мужчин и 1 для женщин. Увеличение употребления алкоголя увеличивает риск развития проблем с печенью и других. Высыпайтесь. Недосыпание несет негативные последствия, начиная от затуманивания ума и заканчивая преждевременным старением кожи, а этот фактор может способствовать сокращению продолжительности жизни. Рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки.

Недосыпание несет негативные последствия, начиная от затуманивания ума и заканчивая преждевременным старением кожи, а этот фактор может способствовать сокращению продолжительности жизни. Рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки. Поддерживайте достаточный уровень гидратации. Это поможет вам оставаться здоровее на протяжении всей жизни, а также жить дольше и качественно. Поэтому пейте достаточно воды – кофе, соки и безалкогольные напитки не считаются.

По данным Harvard Health Publishing, долголетие – это не только генетика, но и выбор образа жизни / Фото prostooleh@freepik

Общайтесь. Наличие друзей делает нас счастливыми и помогает нам жить дольше, если проводить с ними время, оставаться социально активными и искать положительные, веселые занятия. И чем чаще, тем больше вероятность, что вы проживете дольше.

Наличие друзей делает нас счастливыми и помогает нам жить дольше, если проводить с ними время, оставаться социально активными и искать положительные, веселые занятия. И чем чаще, тем больше вероятность, что вы проживете дольше. Мыслите позитивно. Ваш образ мышления также способствует долголетию, и есть даже исследования, которые утверждают, что оптимистическое мышление помогает нам жить дольше и иметь хорошее эмоциональное здоровье.

Ваш образ мышления также способствует долголетию, и есть даже исследования, которые утверждают, что оптимистическое мышление помогает нам жить дольше и иметь хорошее эмоциональное здоровье. Правильно питайтесь. То, что вы едите, влияет на ваши клетки, может дать им ресурсы, чтобы быть энергичными и лучше бороться с инфекциями и так далее, поэтому правильное питание имеет важное значение для долголетия. Вам нужно уменьшить потребление сахара, обработанных продуктов и нездоровых жиров.

То, что вы едите, влияет на ваши клетки, может дать им ресурсы, чтобы быть энергичными и лучше бороться с инфекциями и так далее, поэтому правильное питание имеет важное значение для долголетия. Вам нужно уменьшить потребление сахара, обработанных продуктов и нездоровых жиров. Оставайтесь активным. Мы не перестаем двигаться, потому что стареем, а стареем, потому что перестаем двигаться. Поэтому физические упражнения – это не то, чем стоит жертвовать. Упражнения помогают поддерживать крепкие кости, мышцы, легкие и сердце, чем снижают риск заболеваний и потери мышечной массы с возрастом.

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