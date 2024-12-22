Чи ви справді вмієте чистити зуби – маємо сумніви, що не зовсім

Усі ми чистимо зуби та наче знаємо, як це робити. Але правила Американської стоматологічної асоціації можуть змусити вас розгубитися. Бо там не зовсім те, чого нас вчила мама.

24 Канал із посиланням на GQ розповідає, про що тут мова. А розібратися допоміг стоматолог Дієго Паскіно.

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Коли потрібно чистити зуби і як це робити правильно

Чистка зубів має слідувати за основними прийомами їжі, але американські експерти рекомендують почекати 30 хвилин. Вуглеводи, цукор, цитрусові, газована вода, кава та інші речовини змушують бактерії в роті виробляти кислоти, які нейтралізує слина протягом певного часу. Якщо не дочекатися, поки це станеться, ви будете буквально втирати їх у зуби під час чищення, що не дуже добре для емалі.

Щодо техніки чищення – зубну щітку слід використовувати не горизонтально, а вертикально. Це "модифікована техніка Басса": під кутом 45 градусів до лінії ясен щіткою робите невеликі вібраційні рухи, а потім від лінії ясен уздовж всієї поверхні зубів. І це потрібно робити як на зовнішній, так і на внутрішній стінці, не забуваючи про жувальну поверхню. Причім 2 хвилини – це мінімум.

Що пишуть правила Американської стоматологічної асоціації щодо чищення зубів / Фото Racool_studio@freepik

Які зубні щітки – найкращі та як ними користуватися

Усе гаразд з електричними щітками – їхні обертальні рухи навіть близько до лінії ясен ефективно видаляють зубний наліт. Але, звичайно, також добре підходять і мануальні щітки з щетиною середньої жорсткості. Стандартна тривалість використання насадки електрощітки – близько 3 місяців. Заміна ручних дуже суб'єктивна, оскільки залежить від частоти використання і тиску. Заміна необхідна, коли щетина втратила свою первісну форму.

Важливо звернути увагу на бактерії, завжди присутні у туалетних кімнатах. У Коннектикуті провели спеціальне дослідження, виявивши фекальні бактерії на 60% зубних щіток. Тому зберігати щітки слід у склянці щетиною догори, і бажано в чохлі чи принаймні в ковпачку.

І, нарешті, про зубну пасту. Насправді чистка зубів здебільшого є механічною, тому якщо паста закінчилася, можна і без неї обійтися на раз чи два. І все ж очевидно, що вона має значення, особливо за чутливих зубів. Також важливим є використання зубної нитки без воску й ополіскувача для рота (бажано на основі хлоргексидину, але в дуже помірних кількостях – бо він може пожовтити зуби).

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