Мелкие детали определяют джентльмена, и правильное держание бокала – одна из них. То, как вы управляетесь с бокалами, не только продемонстрирует вашу изысканность, но и улучшит вкус напитков.

От бокала для вина до снифтера для бренди – важно знать эти простые правила, которые помогут уверенно чувствовать себя и выглядеть элегантно на любом мероприятии. 24 Канал расскажет о них подробнее со ссылкой на Gentleman's Gazette.

Этикет для каждого типа напитка: как должен держать бокал настоящий джентльмен?

Этикет поведения с бокалами – это не о манерности, как некоторые думают, а об уважение к напитку и к вашему образу. Следуя этим простым советам, вы будете выглядеть настоящим джентльменом, ценящим детали и вкус.

Вино. Если имеете дело с бокалами для красного или белого вина, всегда держите ножку между большим и указательным пальцами, стабилизируя средним и безымянным. Это предотвращает нагревание вина теплом руки и сохраняет вкус напитка.

Игристые напитки. Аналогично держите флейты для шампанского или бокалы купе – за ножку, ближе к чаше для устойчивости, но не касаясь ее, чтобы пузырьки не исчезали.

Пиво. Кружку пива держите за ручку, как держите дверную, чтобы пиво оставалось холодным. Для кубков применяйте тот же принцип, что и для винных бокалов.

От вина до коктейлей – как правильно держать бокалы / Коллаж 24 Канала фото freepik

Обратите внимание: ключевой принцип поведения с бокалами – держите руки как можно дальше от жидкости, если напиток должен быть холодным, и обхватывайте чашу, если напиток требует тепла.

Коктейли. Бокалы для мартини держите тремя пальцами за толстую ножку, а низкие бокалы для коктейлей вроде Негрони – выше уровня жидкости, чтобы не растопить лед. Хайболы или коллинзы держите двумя – тремя пальцами у основания, минимизируя контакт.

Шоты. Стаканы для шотов держите легко, двумя – тремя пальцами у основания, чтобы не испортить вид крепким хватом.

Крепленые напитки. Бокалы для портвейна или хереса держите за середину ножки двумя пальцами.

Бренди. Снифтер для бренди обхватите за нижнюю часть чаши, чтобы согреть напиток ладонью и подчеркнуть его аромат.

И еще одна деталь, о которой стоит помнить: передавая кому-то бокал, оставляйте место человеку для правильного хвата, избегая прикосновения к краю.