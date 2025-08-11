Этикет для джентльмена с вином или пивом в руке: как правильно держать бокал
- Правильное держание бокала для разных напитков помогает сохранять их вкус и выглядеть элегантно.
- Основной принцип этикета с бокалами – держите руки как можно дальше от жидкости для холодных напитков, и ближе к чаше для теплых.
Мелкие детали определяют джентльмена, и правильное держание бокала – одна из них. То, как вы управляетесь с бокалами, не только продемонстрирует вашу изысканность, но и улучшит вкус напитков.
От бокала для вина до снифтера для бренди – важно знать эти простые правила, которые помогут уверенно чувствовать себя и выглядеть элегантно на любом мероприятии. 24 Канал расскажет о них подробнее со ссылкой на Gentleman's Gazette.
Этикет для каждого типа напитка: как должен держать бокал настоящий джентльмен?
Этикет поведения с бокалами – это не о манерности, как некоторые думают, а об уважение к напитку и к вашему образу. Следуя этим простым советам, вы будете выглядеть настоящим джентльменом, ценящим детали и вкус.
- Вино. Если имеете дело с бокалами для красного или белого вина, всегда держите ножку между большим и указательным пальцами, стабилизируя средним и безымянным. Это предотвращает нагревание вина теплом руки и сохраняет вкус напитка.
- Игристые напитки. Аналогично держите флейты для шампанского или бокалы купе – за ножку, ближе к чаше для устойчивости, но не касаясь ее, чтобы пузырьки не исчезали.
- Пиво. Кружку пива держите за ручку, как держите дверную, чтобы пиво оставалось холодным. Для кубков применяйте тот же принцип, что и для винных бокалов.
Обратите внимание: ключевой принцип поведения с бокалами – держите руки как можно дальше от жидкости, если напиток должен быть холодным, и обхватывайте чашу, если напиток требует тепла.
- Коктейли. Бокалы для мартини держите тремя пальцами за толстую ножку, а низкие бокалы для коктейлей вроде Негрони – выше уровня жидкости, чтобы не растопить лед. Хайболы или коллинзы держите двумя – тремя пальцами у основания, минимизируя контакт.
- Шоты. Стаканы для шотов держите легко, двумя – тремя пальцами у основания, чтобы не испортить вид крепким хватом.
- Крепленые напитки. Бокалы для портвейна или хереса держите за середину ножки двумя пальцами.
- Бренди. Снифтер для бренди обхватите за нижнюю часть чаши, чтобы согреть напиток ладонью и подчеркнуть его аромат.
И еще одна деталь, о которой стоит помнить: передавая кому-то бокал, оставляйте место человеку для правильного хвата, избегая прикосновения к краю.