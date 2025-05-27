Эти советы спасут ваши деньги и нервы: как сохранить зимние шины, чтобы они служили годами
- Для хранения зимних шин рекомендуют тщательно их очистить, проверить на повреждения и держать в сухом, прохладном месте без доступа влаги и прямых солнечных лучей.
- Шины без дисков следует хранить вертикально, а с дисками – подвешивать, снижая давление пополам для уменьшения нагрузки на резину. Об этих и других советах далее подробно в статье.
Чтобы сохранить свои зимние шины до следующего сезона в хорошем состоянии, надо, собственно, хранить их правильно. Для этого нужно немного – лишь придерживаться нескольких рекомендаций.
С ними вы сохраните зимние шины в оптимальном состоянии, что продлит их службу и сделает более безопасным ваше вождение. 24 Канал со ссылкой на Michelin і "Євроколесо" расскажет подробнее.
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Как подготовить зимние шины к хранению в межсезонье
Резиновая смесь, из которой сделаны шины, содержит добавки, создающие им способность противостоять повреждениям от прямых солнечных лучей или повышенной влажности. Но чтобы эффективность их действия не упала с годами, в межсезонье шины следует хранить правильно.
- Начать надо с очистки. Перед тем, как оставить шины на хранение, тщательно вымойте их водой с мылом (только не под давлением), удалите грязь, соль, тормозную пыль и тому подобное. А потом еще просушите – чтобы не появилась плесень.
- Рядом с этим проверьте шины на повреждения, сносы или проколы. Если что-то такое есть, лучше отремонтировать шины перед хранением.
- И для собственного удобства пометьте шины – чтобы не забыли, где левое переднее, где правое заднее и так далее. Во время следующего монтажа поставите их правильно, и это поможет равномерному износу.
В каких условиях и в каком положении хранить зимние шины
- Далее выберите сухое и прохладное место, с температурой где-то в 10 – 20 градусов. Избегайте мест, куда могут попасть прямые солнечные лучи, дождь, снег, искры, химикаты, масла, бензин и тому подобное.
- А вот доступ воздуха лучше не убирать, герметичные мешки могут задерживать влагу. Их продают, да, но для транспортировки, а не для хранения в них. Если же используете чехлы, выбирайте материалы, которые "дышат".
- Если шины без дисков, держите их вертикально, лучше на стеллажах, чтобы избежать деформации. Раз в месяц можете их переворачивать.
- Если шины с дисками, лучше всего их подвешивать, собственно, за диски. Только так, чтобы вес был распределен равномерно. И снизьте давление пополам, чтобы уменьшить нагрузку на резину.